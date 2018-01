SLEEPERS/ Su Iris il film con Jason Patric e Brad Pitt (oggi, 10 gennaio 2018)

Sleepers, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 10 gennaio 2018. Nel cast: Jason Patric, Brad Pitt e Ron Eldard, alla regia Barry Levinson. La trama del film nel dettaglio.

10 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE BRAD PITT

Sleepers, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 21,10. prevede per la prima serata di mercoledì 10 gennaio alle ore 21:10 la messa in onda del film di genere drammatico Sleepers. Un film capolavoro tratto dall’omonimo romanzo scritto da Lorenzo Calcaterra, realizzato negli Stati Uniti nel 1996 per la regia di Barry Levinson il quale ha anche rivisto la sceneggiatura. Il montaggio è stato eseguito da Stu Linder, le musiche sono state composte da John Williams, la fotografia è stata curata da Michael Ballhaus mentre nel cast spiccano tra gli altri Jason Patric, Brad Pitt, Ron Eldard, Kevin Bacon, Billy Crudup e Roberto De Niro.

SLEEPERS, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Siamo a Manhattan nel corso degli anni Sessanta e per la precisione nell’allora malfamato quartiere di Hell’s Kitchen. Qui vivono quattro giovani ragazzi di nome Lorenzo, John, Tommy e Michael. La loro infanzia non è delle più semplici in quanto oltre a dover fare i conti con un ambiente decisamente ostile nel quale a dettare leggi sono potenti boss, devono anche sottostare ad ambienti familiari a dir poco complessi. La forza che permette loro di andare avanti è per l’appunto l’amicizia. A Manhattan i quattro amici passano le giornate servendo messe con Padre Roberto Carrillo, un ex malvivente convertitosi, scambiando qualche chiacchiera con Carol, una ragazza di origini portoricane e soprattutto a fare lavoretti per King Benny, un boss di quartiere nella speranza che questo possa permettergli di avere dei benefici magari in termini economici. Un giorno la loro quotidianità accusa un brutto colpo allorchè tentando di rubare un classico carrello degli hotdog finiscono per ferire in maniera grave un viaggiatore appena uscito dalla metropolitana. I quattro vengono arrestati e dopo un processo vengono rinchiusi in un carcere minorile. Qui dentro, al posto di tenere un comportamento accorto magari tenendosi lontani dai guai finiscono per dar vita ad una rissa in sala mensa le cui conseguenze li porteranno ad essere presi in antipatia da un gruppo di quattro guardie che oltre a malmenarli puntualmente li seviziano. Usciti dal carcere decidono di tenere per loro questo squallido segreto. La storia riprende a 14 anni di distanza ed in particolare con John e Tommy, diventati dei killer professionisti che, una sera ritrovandosi uno dei quattro agenti all’interno di un locale, decidono di vendicarsi uccidendolo a sangue freddo. Ne seguirà un processo per omicidio nel quale per evitare ai due la condanna daranno il proprio aiuto gli altri due ragazzi ormai diventati uomini, il parroco e lo stesso King Benny in una vicenda nella quale viene enfatizzato l’enorme grado di corruzione presente nella New York tra fine anni Settanta ed anni Ottanta.

