SPY/ Su Rai 2 il film con Melissa McCarthy e Jason Statham (oggi, 10 gennaio 2018)

Spy, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 10 gennaio 2018. Nel cast: Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne e Jude Law, alla regia Paul Feig.

10 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai 2

JASON STATHAM E MELISSA MCCARTHY NEL CAST

Spy, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 21:20. Una pellicola di genere commedia e spionaggio che è stata realizzata negli Stati Uniti nel 2015 con la regia di Paul Feig il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Theodore Shapiro, la fotografia è di Robert D. Yeoman per una produzione la cui distribuzione è stata curata dalla 20th Century Fox mentre nel cast, sono presenti Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne, Jude Law, Morena Baccarin e Allison Janney. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SPY, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Susan è un'agente della CIA. Lei è una donna alle prese con mille difficoltà psicologiche che la portano ad essere pericolosamente insicura in tutte le cose che deve fare. All'interno dell'organizzazione governativa americana, Susan svolge un ruolo di analista in pratica pianificando gli spostamenti degli agenti operativi. Da diverso tempo sta collaborando con l'agente Bradley Fine dal quale è legato non solo da un sentimento di profonda stima ma ne è anche segretamente innamorata. Susan guida i movimenti del valente agente in una delicata operazione sotto copertura che lo ha messo sulle tracce di un pericoloso criminale conosciuto con il nome di Boyanov ,il quale dovrebbe consegnare una potente bomba nascosta in una valigetta ad una cellula terroristica. Fine, riuscirà ad uccidere il proprio avversario ma tuttavia non riesce a rintracciare la valigetta per cui si rende necessario seguire le indicazioni di Sara che spingono l'agente fino ad una camera di un albergo nella quale soggiorna una bellissima ma fatale donna di nome Rayna Boyanov, sorella dello stesso Boyanov.

La donna ha in custodia la valigetta e soprattutto tende un agguato all'agente uccidendolo. Susan ha seguito la vicenda da remoto per cui è l'unica ad aver visto in faccia Rayna per cui potrebbe intercettarla. Distrutta per la scomparsa dell'uomo di cui è innamorata, Susan decide di rendersi utile alla causa dicendosi volontaria per completare la missione che a questo è quella di riprendere la valigetta ed uccidere Rayna. Le remore non sono poche ma alla fine il suo capo le assegna la missione con Susan che si ritroverà a vivere una esilarante avventura in Europa tra mille difficoltà e colpi di scena.

