STEFANO DE MARTINO / L'inviato de L'Isola dei famosi fa infuriare Maria De Filippi, ecco perché

Stefano De Martino ha fatto arrabbiare Maria De Filippi a causa della sua decisione di cambiare manager? Il ballerino di Amici sarà presto il nuovo inviato de L'isola dei famosi ma...

10 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino sarà l'inviato in Honduras per L'Isola dei famosi: la notizia è ufficiale già da qualche settimana e il ballerino compare già nei video promo del reality show di Canale 5 in compagnia della conduttrice Alessia Marcuzzi. Per dedicarsi a questa nuova avventura, l'ex marito di Belen Rodriguez dovrà quindi cancellare gli impegni presi con Amici sia in qualità di ballerino professionista che di conduttore del daily. Tale nuova opportunità sembrava essere stata presa positivamente da Maria De Filippi che aveva persino augurato il meglio al suo pupillo per questa crescita professionale. Ma davvero Queen Mary è felice di perdere uno dei suoi più fidati collaboratori? Secondo quanto riporta Roberto D'Agostino in Dagospia, le cose stanno diversamente. La signora Costanzo, infatti, non avrebbe affatto gradito la decisione di Stefano De Martino di affidarsi ad un nuovo manager, ovvero all'influente Lucio Presta, lo stesso dell'ex moglie Belen.

Stefano De Martino ai ferri corti con Maria De Filippi?

Stefano De Martino ha dunque fatto arrabbiare Maria De Filippi? Dagospia ne è certa, riportando la seguente motivazione: "Pur non comparendo sul sito dell’Arcobaleno Tre sembra che il ballerino Stefano De Martino, nuovo inviato de L’Isola dei Famosi, si sia affidato a Lucio Presta, manager anche di Belen Rodriguez e la cosa non ha fatto piacere alla De Filippi". Non è chiaro per quale motivo la conduttrice di Amici non abbia gradito questo cambiamento di manager, soprattutto considerando che anche Belen è da sempre una delle sue collaboratrici più fidate, né tanto meno se si tratti di un semplice rumor o di verità. Quel che per il momento è certo è che i due interessati a questo possibile contrasto non hanno ancora smentito o confermato una simile indiscrezione che, se veritiera, potrebbe mettere in pericolo il futuro di De Martino ad Amici. Lo rivedremo anche il prossimo anno tra i professionisti?

© Riproduzione Riservata.