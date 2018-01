STRISCIA LA NOTIZIA/ Grazie all'inviato Vittorio Brumotti fermati due pusher dai poliziotti a Milano

Striscia la notizia torna questa sera, mercoledì 10 gennaio 2018, alle 20,40 su Canale 5. Grazie all'inviato Vittorio Brumotti fermati due pusher alla Stazione centrale di Milano.

10 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Striscia la notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Torna stasera alle 20.40 su Canale 5 il solito appuntamento con il telegiornale satirico Striscia la Notizia. Alla conduzione ci saranno ancora Gerry Scotti e Michelle Hunziker che saranno protagonisti fino all'inizio di gennaio quando ci sarà un altro cambio di guardia. Saranno molti i servizi interessanti che porteranno il pubblico a seguire una trasmissione che è sempre tra le più seguite della sua fascia oraria ma anche più in generale della giornata. La trasmissione è stata ideata da Antonio Ricci nel 1988 e compie quindi in questa stagione il suo trentesimo compleanno, anche se non sembra affatto invecchiata, anzi ogni stagione il format funziona meglio con l'inserimento anche di inviati nuovi che negli ultimi anni hanno raccolto successo come appunto Vittorio Brumotti e Rajae Bezzaz. Senza dimenticare le veline con la novità Shaila Gatta che ha sconvolto il pubblico della trasmissione.

FERMATI DUE PUSHER GRAZIE A BRUMOTTI

Due pusher sono stati fermati alla Stazione centrale di Milano grazie ai servizi di Vittorio Brumotti e in seguito all'aggressione che ha scandalizzato il pubblico italiano. Si tratta di due nordafricani che avevano anche precedenti per spaccio e rapina e sono stati indagati anche per i reati in maniera di immigrazione. Il tutto è accaduto ieri pomeriggio quando due poliziotti in borghese sono intervenuti e hanno fermato un algerino e un tunisino che avevano offerto loro della cocaina. In realtà le piccole buste che questi portavano con il cellophane contenevano solo dei pezzi di carta. Nonostante questi sono stati indagati per i reati di immigrazione. Possibile che si tornerà a parlare di questa situazione già stasera durante la puntata di Striscia la Notizia dove potrebbe esserci ancora Vittorio Brumotti tra gli inviati. Appuntamento fissato come sempre nel prime time di Canale 5.

© Riproduzione Riservata.