Saranno Isolani, Isola dei Famosi 2018/ Video, la influencer Deianara Terribile finisce in nomination

Saranno Isolani, lo spin-off de L'Isola dei famosi in onda sul web, ha il suo primo naufrago in nomination ovvero la inflencer napoletana Deianara Terribile (video).

Saranno Isolani è il programma web che ha lo scopo di scegliere il naufrago che potrà unirsi al cast de L'Isola dei famosi e già nel poco spazio che gli è stato dedicato si è messo in evidenza per le scene perfettamente trash. Protagonista indiscussa di dichiarazioni al limite dell'ascoltabile è Miriam Adinolfi, la fashion blogger sarda ma trapiantata a Milano, che non sembra disposta a farla passare liscia a chi non fa attenzione alla moda e allo stile. E così, dopo un video di presenazione a dir poco sopra le righe, la prorompente Adinolfi si è espressa in modo a dir poco colorito nei confronti della collega Asia Valente, la 21 enne studentessa di Milano presente nella Playa Desolada. Secondo Miriam, l'altra aspirante naufraga ha commesso più di qualche errore di stile sia nella scelta del costume che del colore dei capelli: "Io ho un costume da 400 euro che la stessa Aida Yespica aveva all'Isola dei Famosi, mentre lei era vestita di stracci. Ha dei capelli che sembra un cane bagnato, non è biondo quello. Quello è un biondo/bianco. Biondo è il mio".

Saranno Isolani: ecco il primo nominato

Tra una serie di botta e risposta tra i suoi protagonisti e dichiarazioni spesso ai limiti dell'ascoltabile, Saranno Isolani conosce il nome del suo primo nominato. La sfortunata è la influencer Deianara Terribile, che solo poco prima si era aggiudicata la vittoria nella prova militare che il gruppo aveva dovuto completare. Nonostante abbia potuto aggiudicarsi un premio importante, ovvero una coperta di cashmire, Deianara ha finito per litigare duramente con Federico, arrivando anche ad offenderlo. E proprio lei è stata nominata dai suoi compagni di avventura, che hanno quindi messo in pericolo il suo futuro nel reality show di Canale 5. Una decisione che non ha sorpreso la napoletana, convinta di essere molto forte sul web: ora starà al pubblico la scelta (clicca qui per vedere il video delle dichiarazioni degli aspiranti naufraghi).

