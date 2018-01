Stasera tutto è possibile / Pagelle: come rinunciare alla risata di Sergio Friscia? (Prima puntata)

Stasera tutto è possibile, torna il programma divertente di Rai Due con Amadeus. Protagonista indiscussa la Stanza Inclinata di 22,5 gradi. Prima puntata 9 gennaio 2018

10 gennaio 2018 Redazione

Stasera tutto è possibile

RIASSUNTO PRIMA PUNTATA

Prima puntata di Stasera tutto è possibile! Finalmente ritorna il programma di Rai 2 più divertente della TV. Amadeus conduce STEP insieme a tanti ospiti: Filippo Magnini, Antonella Elia, Lillo, Paola Caruso, Gigi Marzullo, Debora Villa, Arturo Brachetti, Elio e il mitico Sergio Friscia. Primo appuntamento lo STEP Burger: Elio come comporrà il suo panino? Prima la salsa Burger con Sergio Friscia, poi Bacon interpretato da Debora, poi funghetti con Filippo Magnini, si continua con il pomodoro fatto da Paola Caruso, poi hamburger con Lillo, poi uovo con Arturo Brachetti, e si conclude con le patatine di Antonella Elia. Il panino è pronto! Si passa poi alla stanza inclinata: 22,5 gradi con una storia davvero particolare! Altro gioco: il mimo con le foto! Si può fare finta musica? Sì, a Stasera tutto è possibile arriva la Tarock Band con gli strumenti finti, improvvisati. Quanto è difficile il labiale quando la musica è così alta. Si continua ancora con le televendite al buio e il gioco del Decollo Immediato. Si continua con i mimi e la stanza inclinata ancora. Nuovo gioco ancora la nota mantenuta. Si prosegue con Tutti giù per terra. Elio racconta le sue emozioni con la faccia e si chiude ancora con la stanza inclinata.

TOP E FLOP

Torna Stasera tutto è possibile:il programma di successo di Rai Due è pronto a far giocare e divertire i suoi ospiti VIP e tutto il pubblico fuori e dentro lo studio. Amadeus ha presentato i nuovi giochi di questa stagione: tra questi la Tarock Band e lo STEP Market. Tra i momenti più divertenti di questa serata sicuramente la mitica Stanza inclinata amata anche dai bambini: i personaggi a 22,5 gradi di inclinazione devono interpretare una bella scenetta. Tra i top anche la simpatia senza freni di Sergio Friscia, troppo divertente con le sue battute e la sua risata super coinvolgente. Tra gli apprezzamenti più sinceri quelli per Amadeus, sempre molto elegante e professionale, così come per la sua divertente verve; un plauso va anche a Lillo, Elio e Debora Villa che hanno fatto molto ridere con le loro performance. Un po' troppo in ombra, invece, Gigi Marzullo. (di Fabiola Granier)

