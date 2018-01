Troupe di La7 fermata a Dubai/ Giornalisti di Non è L'Arena arrestati: seguivano Giancarlo Tulliani

Troupe di La7 fermata a Dubai, Daniele Bonistalli e Daniele Cignini di Non è L'Arena arrestati per aver seguito Giancarlo Tulliani e la compagna Federica Papadia

Non è L'Arena (Facebook)

Troupe di La7 fermata a Dubai, due giornalisti di Non è L’Arena rischiano fino a un anno di carcere. E’ notizia delle ultime ore l’arresto del giornalista toscano Daniele Bonistalli e del suo cameraman Daniele Cignini negli Emirati Arabi: i due sono stati fermati dalla polizia locale alle ore 17.00 (le 14.00 italiane) per aver seguito Giancarlo Tulliani, cognato di Gianfranco Fini, e la compagna Federica Papadia. La troupe del programma condotto da Massimo Giletti già due mesi fa aveva raggiunto a Dubai Tulliani, il quale era stato arrestato nell’ambito del processo per riciclaggio a Gianfranco Fini, ex leader di Alleanza Nazionale, e alla consorte Elisabetta Tulliani, sua sorella, in particolare per l’affaire della casa di Montecarlo. Ieri un nuovo capitolo della vicenda, con Bonistalli che ha informato amici e conoscenti tramite Facebook: “Stiamo bene anche se siamo momentaneamente trattenuti, gli avvocati stanno lavorando con la Farnesina, speriamo di tornare presto a casa”.

TROUPE DI LA7 FERMATA A DUBAI

Una situazione che, nonostante l’incoraggiante messaggio pubblicato da Bonistalli sul social network, è molto delicata come sottolinea Il Fatto Quotidiano. Infatti, nonostante il lavoro costante tra gli avvocati e la Farnesina per sbloccare la situazione, le garanzie di cui può godere un indagato negli Emirati Arabi sono molto diverse rispetto a qualunque democrazia orientale. I due giornalisti di Non è L’Arena sono stati interrogati per tutta la giornata di ieri e gli sono stati sequestrati i passaporti e l’attrezzatura da lavoro. La situazione deve sbloccarsi entro due giorni, con i due che potrebbero tornare almeno temporaneamente in Italia; qualora così non fosse, Bonistalli e Cignini potrebbero rimanere negli Emirati Arabi almeno un mese e rischiare fino ad un anno di carcere. “Ve la faccio pagare io, stavolta dovete morire, marcire tutti e due”, queste le parole di Giancarlo Tulliani secondo il quotidiano, con la compagna Papadia ad avvertire la polizia della presenza dei due membri dell'equipe giornalistica del programma di La7: "Correte, polizia, ci sono due stalker che mi perseguitano!". Attesi nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.

© Riproduzione Riservata.