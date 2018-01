UN'ESTATE AI CARAIBI/ Su Rete 4 il film con Enrico Brignano (oggi, 10 gennaio 2018)

Un'estate ai Caraibi, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 10 gennaio 2018. Nel cast: Enrico Brignano, Carlo Buccirosso e Biagio Izzo, alla regia Carlo Vanzina. Il dettaglio.

10 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rete 4

CARLO VANZINA ALLA REGIA

Un'estate ai Caraibi, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 21,20. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta in Italia nel 2009 dalla casa cinematografica Medusa Film con alla regia Carlo Vanzina, che assieme al fratello Enrico, ha provveduto a scriverne il soggetto e la sceneggiatura. I costumi sono stati disegnati da Rossella Palma, le musiche sono state composte da Manuel De Sica e Luigi Mas mentre nel cast sono presenti tra gli altri Enrico Brignano, Carlo Buccirosso, Biagio Izzo, Gigi Proietti, Martina Stella, Alena Seredova, Paolo Conticini e tantissimi altri ancora. Una serie di divertenti vicende si intrecciano tra l’Italia ed Antigua, meta delle loro vacanze ai Caraibi. Ma vediamo insieme come si svolge la trama del film nel dettaglio.

UN'ESTATE AI CARAIBI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Roberto è un single di mezza età che lavora all’interno di una filiale di una importante banca italiana che, periodicamente si reca presso lo studio del proprio medico per delle analisi di routine. Un giorno per una serie di sfortunati eventi, le sue analisi vengono scambiate con quello di un paziente che si trova in una situazione di salute decisamente precaria per cui, a Roberto vengono pronosticati due mesi al massimo di vita. Dopo lo sconforto iniziale, Roberto decide di darsi alla bella vita ed in particolare dopo aver sottratto dalla banca presso la quale lavora, un ingente quantitativo di denaro e se ne va quindi ai Caraibi per godersi gli ultimi giorni che gli rimangono. Quando verrà raggiunto dall’amico medico per essere messo al concorrente dell’errore, inizierà ad architettare dei modi per porre rimedio alla vicenda. Nel frattempo, vediamo la storia di un uomo di nome Alberto che da diversi anni è fuggito ad Antigua per scappare dai suoi tanti creditori. Qui vive con un bambino di colore di nome Morgan con il quale organizza truffe ai danni dei tanti villeggianti. Tra di loro si instaura un rapporto che va ben oltre l’amicizia. un'altra vicenda rigurda nn dentista di nome Vincenzo che prova a passare dei giorni di relax ai Caraibi assieme all’amante ma tutto viene rovinato allorchè si rende conto che alcuni amici di famiglia hanno preso una sistemazione accanto alla sua. Mentre Angelo è costretto a sottostare a tutti i soprusi di un ricco e disonesto uomo d’affari un ragazzo di nome Max cerca di riprendersi la fidanzata che lo ha tradito con il suo migliore amico.

