UN POSTO AL SOLE / È il giorno del chiarimento per Anita e Vittorio (Anticipazioni 10 gennaio 2018)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 10 gennaio: Vittorio cerca Anita per confrontarsi insieme a lui su quanto accaduto durante il precesso di Luca Grimaldi.

10 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Una nuova puntata di Un posto al sole andrà in onda questa sera su Rai 3, chiamando ancora in causa le conseguenze del processo contro Luca Grimaldi. L'intervento di Anita Falco è stato decisivo per salvare il poliziotto dal carcere ma la prima ad avere capito di avere commesso un grave errore è stata proprio lei, che successivamente si è sorprendente avvicinata a Vittorio (colui che ha lungamente sofferto a causa delle minacce di Grimaldi). Questa sera il figlio di Guido si metterà alla ricerca di Anita per chiarire con lei la situazione una volta per tutte e la troverà in Accademia. Sarà qui che avrà con lei un duro e sincero confronto, che confermerà il punto di vista di entrambi su questo delicato momento della loro vita. Basterà tutto questo per avvicinarli ulteriormente? Fin dal giorno in cui Anita è comparsa nelle trame della soap partenopea, si vociferava che proprio lei avrebbe potuto diventare il primo vero amore del giovane Del Bue e a quanto pare questa possibilità si farà ogni giorno più concreta.

Un posto al sole: Diego si prepara a partire

Le trame di Un posto al sole di questa sera si concentreranno ancora sui propositi di Diego, ormai prossimo alla partenza da Napoli. Il figlio di Raffaele continuerà però a tenere nascosti alla sua famiglia i suoi problemi cardiaci, deciso a non dare ulteriori sofferenze al padre, già alle prese con un rapporto non idilliaco con Patrizio. E proprio quest'ultimo dovrà fare i conti con la stroncatura dello chef stellato che ha messo in discussione la sua abilità in cucina, finendo per causare nuova rabbia in lui. Il giovane Giordano apparirà sempre più nervoso e presuntuoso e si scontrerà nuovamente con il padre. Raffaele avrà il suo bel da fare a placare nuovamente gli animi: riuscirà a limare questo sorprendente aspetto del carattere del figlio?

© Riproduzione Riservata.