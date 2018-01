Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma Galgani furiosa: troppi attacchi, la dama risponde! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Troppi attacchi per Gemma Galgani: la dama, furiosa, decide di rispondere alle critiche degli haters su Instagram.

10 gennaio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

È stanca Gemma Galgani di essere sempre al centro delle critiche. La dama del trono Over di Uomini e Donne è da sempre una delle più amate ma anche delle più discusse del programma per via delle sue storie d'amore. Ed è sicuramente quella con Giorgio Manetti, che sembra non avere fine, a scatenare i commenti di coloro che vedono di cattivo occhio il comportamento della dama che prima dice di averlo dimenticato per sempre - tanto da conoscere altri cavalieri - ma alla prima lusinga del "gabbiano" torna poi sui suoi passi. Talvolta le critiche lasciano i limiti del programma e si rivolgono ad aspetti più personali, come l'aspetto fisico della Galgani. È qui, sugli attacchi alla sua persona e al suo aspetto fisico, che Gemma sbotta e decide di intervenire e rispondere.

GEMMA ATTACCA LE LEONESSE DA TASTIERA

“Oramai tutte leonesse da tastiera” scrive Gemma su Instagram a chi la tacca “Tutte Miss Italia, tutte stupende ma con il profilo chiuso o senza foto” ha allora aggiunto la dama. Troppi i "sei brutta" e "sei vecchia" degli haters, motivo per il quale la Galgani ha deciso di dire la sua. Sono però molte di più le persone che si schierano dalla sua parte e che la sostengono nel suo percorso a Uomini e Donne; come questa fan che scrive: "Brava Gemma, ricomincia da te. Ignora le critiche e vai avanti per la tua strada!!! Il tuo percorso è sempre stato molto limpido e vero a differenza di qualcun'altro e questo ti premierà. Sei una grande Signora e ce lo dimostri ogni volta rimettendoti sempre in gioco e continuando a lottare per ciò in cui credi. Molto fiera di te".

