Uomini e Donne/ Anticipazioni, la scelta di Paolo Crivellin è chiara: svelata la data e... (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Paolo Crivelli fa la sua scelta domenica 14 gennaio? Le indiscrezioni parlano chiaro: lei è Marianna Acierno!

10 gennaio 2018 Anna Montesano

Paolo Crivellin, Uomini e donne

Potrebbe essere arrivata la settimana decisiva per Paolo Crivellin. Il tronista di Uomini e Donne, tanto discusso nelle ultime settimane, sembra sia finalmente giunto alla sua decisione. La scelta potrebbe arrivare tra pochissimi giorni e, precisamente, domenica 14 gennaio come svela il Vicolo delle News. Proprio domenica, tronisti e corteggiatori torneranno in studio per una nuova registrazione e a quanto pare Paolo finalmente farà la sua scelta. A sorprendere è però il fatto che la situazione sembra essere stata stravolta dagli ultimi accadimenti e che, se fino a poco tempo fa sembrava essere Angela la scelta di Paolo, ad oggi è Marianna quella più vicina a lui. Ricordiamo che in studio per Paolo sono rimaste soltanto queste due corteggiatrici, Marianna Acierno e Angela Caloisi.

MARIANNA ACIERNO "BATTE" ANGELA CALOISI PER IL WEB

Entrambe hanno deciso di andare via quando Paolo, qualche settimana fa (registrazione ancora non andata in onda) ha eliminato Giorgia ma ha annunciato di essere ancora in alto mare per quanto riguarda la scelta. Marianna e Angela, stufe, hanno abbandonato lo studio, lasciando il tronista da solo e non sono però tornate nell'ultima registrazione. È a questo punto che Paolo ha provato il tutto per tutto, dichiarando di voler trascorrere due giorni con entrambe ma contemporaneamente: quando quindi sarà con Angela, Marianna potrà vederli da un monitor e viceversa. Ad oggi però non sappiamo se le due abbiano accettato o meno la proposta, questo vuol dire che potrebbe accadere davvero di tutto. Se entrambe le corteggiatrici accetteranno questa proposta, Paolo, alla fine di questi due giorni, potrebbe finalmente essere pronto a fare la sua scelta. Ma cosa accadrebbe se nessuna delle due si presentasse? È da considerare la possibilità che Paolo non faccia la sua scelta e abbandoni il trono senza una fidanzata.

