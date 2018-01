Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over, Gemma stupisce Giorgio: sorpresa in camerino! (10 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 10 gennaio in onda il Trono Over. Gemma Galgani sorprende Giorgio Manetti: la dama addobba il camerino ma il gesto scatena polemiche in studio!

10 gennaio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Inizia un nuovo anno anche per dame e cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo una lunga pausa il programma torna in onda e con questo anche i protagonisti del trono senior. La puntata non può che iniziare infatti con un video che riassume quello che è accaduto tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti nelle ultime puntate andate in onda. La Galgani, nello sfogo post puntata, rimprovera Giorgio per i termini usati in merito alla loro intimità, così come quello che è accaduto con Anna Tedesco; sfogo che si conclude con le lacrime della dama. Gemma ancora ribadisce che il gabbiano non è indifferente al suo sentimento e comunque paga caro l’errore di non essere uscita dalla trasmissione con lui.

UN CAMERINO ADDOBBATO CON AMORE...

In studio Tina e Gianni sono sorpresi dal suo non arrendersi, ma ecco Maria che annuncia che Gemma ha deciso di organizzare una sorpresa per Giorgio. Un video allora mostra la Galgani camminare per i camerini con diverse buste eleganti nelle mani che serviranno ad addobbare il camerino di Manetti. Intanto però entra in studio indossando un scintillante abito di paillettes che scatena inevitabilmente l'ironia di Tina. Il video poi riparte e mostra Gemma nel camerino di Giorgio mentre lo riempie di stelle e di tutti le cose amabili che preparava per lui quando stavano insieme. In studio per lei non mancano le critiche, ma la dama ribadisce di non aspettarsi nulla ma di voler agire come il cuore le comanda. Intanto entra in studio anche Giorgio che dichiara di aver molto apprezzato la sorpresa di Gemma anche se i suoi sentimenti non cambiano, tanto da essere uscito con altre signore.

