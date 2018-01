VALENTINA DALLARI/ Uomini e Donne, in cura per disturbi alimentari: gli auguri di Raffaella Mennoia

Valentina Dallari, l'ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo un momento molto difficile a causa di disturbi alimentare. Raffaella Mennoia le fai i suoi migliori auguri.

10 gennaio 2018 Anna Montesano

Valentina Dallari

Continua il periodo delicato che Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, sta attraversando a causa di disturbi alimentari. Tantissima la solidarietà ricevuta dalla Dallari nel corso degli ultimi giorni e proprio nelle ultime ore per lei arriva anche il messaggio di un volto molto noto del dating show di Canale 5. È Raffaella Mennoia a fare i suoi migliori auguri alla ragazza: "Forza Vale" Ti aspettiamo..." scrive l'autrice di Uomini e Donne, dando il suo semplice ma importante augurio a Valentina Dallari. La ragazza è apparsa visibilmente dimagrita nel corso degli ultimi mesi, cosa che ha fortemente allarmato i suoi fan che, con le ultime foto in particolare, si sono accorti del fatto che Valentina potesse essere nel pieno di un periodo molto complicato.

UN PERIODO MOLTO DIFFICILE PER VALENTINA DALLARI

È stata poi l'ex tronista a decidere di rispondere a queste preoccupazioni dei follower, ammettendo nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage di avere dei problemi: «Soffro di disturbi alimentari. E sto cercando di risolverli attraverso una cura che la mia famiglia e il mio fidanzato hanno fortemente sostenuto. Mi vogliono bene e vogliono vedermi felice. Mi prenderò un po' di tempo per me e proverò a risolvere i miei problemi», ha dichiarato la Dallari. «Sono in terapia psicologica da diverso tempo», ha aggiunto Valentina, spiegando che si sta godendo gli ultimi giorni con la sua famiglia «prima di entrare in una struttura specializzata dove si prenderanno cura di me» ha concluso.

© Riproduzione Riservata.