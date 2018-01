VERIDIANA DE MORAES/ Vittima o carnefice di Geppy Lamma? La sua verità sul rapporto con Aida Yespica

Le rivelazioni di Verdiana De Moraes sono davvero innocenti o mineranno il rapporto tra Geppy Lamma e Aida Yespica dopo la pace fatta? Ecco cosa è successo

10 gennaio 2018 Hedda Hopper

La verità su Aida Yespica e Geppy Lamma

Veridiana de Moraes non è un'arrampicatrice pronta ad usare la sua presunta relazione con Geppy Lama per un po' di notorietà. Questo è quello che lei ha lasciato intendere e su cui il pubblico ha qualche dubbio. Lei è la bella biondina che nei giorni scorsi è stata ospite a Pomeriggio 5 proprio per parlare della sua relazione triennale con l'attuale compagno, sembra, di Aida Yespica. La showgirl è entrata nella casa fidanzata e ha rischiato seriamente di persere l'imprenditore per via di un piccolo bacio dietro la tenda del confessionale dato a Jeremias Rodriguez. Subito dopo il reality la bella Aida aveva confermato la rottura con lui ma poi, ospite a Verissimo, aveva nuovamente cambiato versione. A quanto pare i due hanno capito l'importanza del loro rapporto e del loro sentimento e hanno deciso di riprovarci.

PETTEGOLEZZI E MEZZE VERITÀ

Peccato che piovano pettegolezzi come acido sulle dolci parole di Aida Yespica e che il pubblico sia sempre più interdetto desideroso di conoscere preso la verità. Aida Yespica ha parlato di pace fatta con Geppy Lamma ma forse non era al corrente del fatto che il suo compagno stava frequentando un'altra. Almeno secondo quanto ha detto Veridiana De Moraes, lei e Geppy si conoscono e si frequentano ormai da tre anni ma si sono sempre lasciati e ripresi soprattutto quando lei aveva modo di avvicinarsi ad un altro uomo. Fin qui niente di male se non fosse che sempre la bella biondina, nel salotto di Pomeriggio 5, ha rilanciato dicendo che in questo periodo lei e Geppy si sono avvicinati molti e che lei, fino alla serata della finale del Grande Fratello Vip, ha fatto l'amore con lui e si è sentita dire parole d'amore e fare grandi promesse. Lei ha voluto dire la verità su questa situazione proprio per dimostrare che è lui quello che approfitta delle donne, che vuole approfittare della notorietà di Aida Yespica e che vuole tenere tutte in bilico. Questo servirà a cambiare le cose?

