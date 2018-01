2 GUNS - CANI SCIOLTI/ Su Rai 4 il film con Mark Whalberg e Denzel Washington (oggi, 11 gennaio 2018)

2 Guns - Cani sciolti, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 11 gennaio 2018. Nel cast: Mark Whalberg e Denzel Washington, alla regia Baltasar Kormákur. Il dettaglio della trama.

11 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST MARK WHALBERG

Il film 2 Guns - Cani sciolti, il fim in onda su Rai 4 oggi, giovedì 11 gennaio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola cinematografica diretta nel 2013 da Baltasar Kormákur, regista statunitense che nel 2016 ha curato la regia di The Oath - Il giuramento, e interpretata da Mark Whalberg e Denzel Washington. La trama del film, è incentrata sulla storia tratta dall'omonima serie a fumetti nata nel 2007 dall'estro di Steven Grant. Il resto del cast di 2 Guns-Cani sciolti è composto oltre i due protagonist Denzel Washington e Mark Wahlberg, da James Marsden, Paula Patton e Bill Paxton. Quest'ultimo, che nel film veste i panni di Earl, è tra gli attori protagonisti di numerosi film di successo come Spy Kids 2 - L'isola dei sogni perduti, Edge of Tomorrow - Senza domani, Frailty - Nessuno è al sicuro, Qualcuno sta per morire e Knockout - Resa dei conti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

2 GUNS - CANI SCIOLTI, LA TRAMA DEL FILM

I protagonisti del film sono Trench e Stigman, un'improbabile coppia di criminali in procinto di impossessarsi di un ingente carico di droga da sottrarre ad un potentissimo boss della mafia messicana, Papi Greco. Robert Trench è, in realtà, un detective sotto copertura. La sua missione, sfumata accidentalmente, consisteva proprio nell'incastare il criminale servendosi dell'aiuto di Michael Stingman un ladruncolo statunitense. Pur di portare a termine il suo obiettivo, Trench contravviene agli ordini dei suoi superiori e continua a fingersi un criminale agli occhi di Stigman ed assieme, rubano un'ingente somma di denaro a Papi Greco. Poco dopo si scopre che Stingman non è affatto un criminale ma, al contrario, un membro della Marina Militare americana. Quest'ultimo riceve dal suo diretto superiore l'ordine di uccidere il suo nuovo amico Trench, in modo tale da utilizzare i tre milioni (che poi scopriranno essere 43) rubati a Papi Greco per finanziare diverse operazioni top secret della Marina. Credendo che Trench sia un agente di polizia corrotto, Stingman esegue gli ordini alla lettera e ferisce gravemente il suo compagno dopo aver portato con se i 43 milioni di dollari sottratti a Greco.

