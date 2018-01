ASCOLTI TV/ Meraviglie di Alberto Angela stravince la prima serata, flop di Canale 5 con Sacrificio d’amore

11 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

La prima serata di mercoledì 10 gennaio è stata stravinta dalla seconda puntata di “Meraviglie – La Penisola dei Tesori”: il programma condotto da Alberto Angela ha conquistato 5.682.000 spettatori pari al 23.3% di share. Il programma in onda su Rai 1 ha confermato il successo della prima puntata, andata in onda il 4 gennaio, che aveva appassionato 5.662.000 spettatori pari al 23.8% di share. Inoltre “Meraviglie” ha conquistato anche Twitter entrando subito in testa ai TT con l’hashtag #Meraviglie: “Solo Alberto riesce a salire le scale e al tempo stesso disquisire della storia della reggia senza un accenno di asfissia” e “La voglia che ho di partire con Alberto Angela e girarci il mondo insieme mentre mi spiega la vita è alle stelle”, sono solo alcuni dei commenti che hanno accompagnato la diretta di ieri sera. Oltre al successo sulla prima reta, la Rai ha registrato il consueto risultato con i fedelissimi di “Chi l’ha Visto?” che su Rai 3 ha raccolto davanti al video 2.361.000 spettatori pari ad uno share del 10.5%.

IL FLOP DI CANALE 5

Se in via Mazzini festeggiano il successo della serata di mercoledì 10 gennaio, a Cologno Monzese la situazione è meno rosea: su Canale 5 continua il flop di “Sacrificio d’Amore”. Penalizzata dal confronto con Alberto Angela, la fiction con Francesco Arca ha raccolto davanti al video 2.194.000 spettatori pari al 9.4% di share. Risultati discreti per i film della prima serata: su Italia 1 “Batman Vs Superman: Dawn of Justice”, in prima visione tv, ha appassionato 1.734.000 spettatori pari al 7.9% di share, mentre su Rete 4 “Un’Estate ai Caraibi” dei fratelli Vanzina ha totalizzato una media di 1.577.000 spettatori con il 6.6% di share.

