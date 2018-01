Amaurys Perez/ Isola dei Famosi 2018, è ufficiale. Quando disse: “Potrei provarci, il fisico non mi manca”

Amaurys Perez all'Isola dei Famosi 2018: è ufficiale. Quando disse: "Potrei provarci, il fisico non mi manca". Il reality show di Canale 5 era scritto nel destino del pallanuotista cubano?

11 gennaio 2018

Amaurys Perez all'Isola dei Famosi 2018

A pochi giorni dall'inizio dell'Isola dei Famosi è stato svelato il nome del nuovo naufrago che partirà alla volta dell'Honduras: si tratta di Amaurys Perez. Continua a prendere forma il cast dei nuovi naufraghi. Ci sarà anche il pallanuotista cubano, pronto a mettersi alla prova nella natura selvaggia con la sua determinazione e il fisico super allenato. Saranno queste le sue carte vincenti? A ufficializzare il suo nome sono stati i profili social del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Il volto di Amaurys Perez è comunque già noto: dopo aver vinto diverse medaglie nel corso della sua carriera è passato, infatti, al mondo televisivo. Ha partecipato, ad esempio, alla terza edizione di Pechino Express con la moglie Angela, ma ha preso parte a tante altre trasmissioni, tra cui Ballando con le Stelle. Proprio con il programma di Milly Carlucci ha raggiunto la popolarità. In entrambe le occasioni è arrivato ad un passo dalla vittoria, classificandosi infatti al secondo posto.

AMAURYS PEREZ ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018

Amaurys Perez torna in tv, ma lo fa dall'Honduras, dove prenderà parte alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Di recente comunque è riapparso per una puntata speciale del qui di Raiuno Zero e Lode. Ora invece si ripresentano per il 41enne pallanuotista e allenatore cubano le “fatiche” da reality, dopo la partecipazione a Pechino Express nel 2014 in coppia con la moglie. La partecipazione di Amaurys Perez all'Isola dei Famosi era scritta nel destino? Nel febbraio dell'anno scorso aprì ad un'eventuale partecipazione al reality. «Non potrei stare lontano dalla mia famiglia per troppo tempo. Ho detto di no al Grande fratello Vip perché non era nelle mie corde. Però farei una eccezione per l'Isola dei Famosi. Sono scettico ma potrei provarci. Del resto il fisico non mi manca», aveva dichiarato in una lunga intervista al settimanale Chi. Le parole di Amaurys Perez sono state confermate dai fatti. Vedremo come se la caverà...

