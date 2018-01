Amici 2018 ed. 17/ Anticipazioni e news: Paolo Ciavarro al posto di De Martino e Maria

Amici 17 torna questo sabato con il pomeridiano di Canale 5, ecco le novità dopo Stefano De Martino partito in direzione Honduras, parla Paolo Ciavarro e la De Filippi.

11 gennaio 2018 Valentina Gambino

Amici 17

Sabato pomeriggio, torna l’appuntamento con Amici 17 anche su Canale 5. Nel frattempo, il daytime sul canale 31 ha preso piede con una novità: al posto di Stefano De Martino abbiamo trovato a pieno regime il giovane Paolo Ciavarro. Il 26enne nato dalla lunga relazione tra Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, intervistato dal settimanale Oggi ha rivelato: “Mi danno del raccomandato. Mi chiamano sempre così, anche quando andavo a scuola. Se raggiungo un obiettivo, non è mai merito mio, è sempre perché sono 'figlio di'. Anche su Internet quanti insulti arrivano…”. Paolo ha raccontato però, di essersi costruito una corazza bella forte contro le critiche, imparando l’umiltà proprio dai suoi genitori. “In questo mestiere un giorno sei alle stelle, il giorno dopo nessuno si ricorda di te. I miei lo hanno vissuto sulla loro pelle”, ha aggiunto. Il ragazzo ha poi raccontato di aver ricevuto la telefonata di Maria De Filippi dopo che la conduttrice l’avrebbe adocchiato guardando Forum: “Mi tremavano le gambe per la gioia. La vera maniaca del programma è la mia fidanzata Alicia”.

Amici 17, il serale: Maria svela piccoli dettagli

Proprio Maria De Filippi invece, intervistata tra le pagine del settimanale Chi, in edicola da ieri con il suo nuovo numero, ha avuto modo di confessare delle anticipazioni relative all’edizione serale della 17esima edizione del talent show. Luca Tommassini per esempio, dopo averle lanciato una “sfida”, potrebbe entrare a far parte del programma nel ruolo di direttore artistico, al posto di Giuliano Peparini. “Non lo so se ci sarà, di sicuro lo vedrò. È abituato a X Factor a vestire le performance dei cantanti mentre, per chi fa il suo mestiere, Amici è stimolante perché si lavora con i ballerini, che sono il suo specifico. Se le sue idee saranno diverse da quelle che abbiamo già avuto sarà un ottimo candidato”, ha dichiarato. Tra le altre cose, sarà felice anche di parlare con Fabio Volo, che anche lui aveva avanzato la sua candidatura proponendo di invogliare i ragazzi della scuola a leggere: “Lo sentirò e lo vedrò volentieri”. Poi il suo punto di vista su Stefano De Martino, ballerino professionista di Amici e ora anche inviato dell’Isola dei Famosi 2018: “Per prima cosa è un bel ragazzo e questo conta, poi è napoletano nel senso del sorriso, della solarità, della sua capacità di affrontare ogni situazione. Mi farà effetto vederlo come inviato, ma è un sogno che rincorreva da tempo ed è giusto che provi a camminare da solo”.

