Annamaria/ Uomini e donne, ennesima discussione e poi l'addio?

Il trono over di Uomini e donne si prepara ad un altro addio? Annamaria di nuovo al centro delle discussioni ad un passo dall'addio? Ecco cosa vedremo nella nuova puntata

11 gennaio 2018 Hedda Hopper

Annamaria, Uomini e donne

Il momento della verità per Annamaria è arrivato. Uomini e donne torna oggi con una nuova puntata del trono over che vedrà come protagonista anche la storia dama del programma. Ancora una volta la tensione è palpabile intorno a lei ma sembra che la sua esperienza nel programma sia arrivata al capolinea. Già nelle ultime puntate del 2017, Gianni Sperti aveva fatto più volte presente il fatto che Annamaria fosse in trasmissione solo per visibilità e per stare in tv mentre in realtà, fuori dallo studio, ha già un altro uomo, un ex del programma, ed è per questo che tutte le sue storie finiscono male anzi, in realtà, non iniziano del tutto visto che lei ha già un impegno amoroso fuori. La donna ha sempre negato tutto, almeno fino ad oggi quando finirà nuovamente sotto la lente, ma perché?

ANNAMARIA DI NUOVO SOTTO LA LENTE, COLPA DI GIANNI SPERTI?

La nuova puntata di Uomini e donne vedrà Annamaria sederà al centro dello studio per raccontare della sua avventura con Alfredo. I due si sono sentiti ma, a quanto pare, la donna si lamenterà del fatto che il cavaliere non ha mantenuto le promesse fatte e non l'ha corteggiata come meritava e come avrebbe dovuto. Gianni Sperti però sa bene il motivo per il quale la donna dice queste cose oggi e non per colpa di Alfredo ma sempre per la sua storia clandestina con Raffaele. La redazione è in possesso delle foto che la ritraggono insieme all'ex cavaliere del programma con il quale è stata sorpresa a Napoli. Lei ribadisce che si tratta solo di amicizia ma la stessa Maria le farà notare che è difficile voltare pagina se si pensa sempre ad un altro uomo, un ex, e per questo la invita a fare chiarezza per rispetto suo e di Alfredo. Cosa succederà a quel punto?

