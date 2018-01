BEAUTIFUL/ Bill e Brooke finalmente sposi! (Anticipazioni puntata 12 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 12 gennaio: Brooke finalmente deciso! Sposerà Bill Spencer, mantenendo l'impegno preso con lui e rifiutando la proposta di Ridge.

11 gennaio 2018 Redazione

Beautiful

Per giorni i telespettatori di Beautiful si sono chiesti se Brooke avrebbe davvero sposato Bill o se la sua indecisione l'avrebbe portata all'ennesimo passo indietro. I suoi sentimenti per Ridge avrebbero dunque avuto la meglio? La risposta arriverà proprio nella puntata odierna che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 13:40. In essa la Logan prenderà la sua decisione definitiva e, dopo numerosi andati a vuoti, pronuncerà il fatidico sì insieme allo Spencer. La coppia convolerà quindi a giuste nozze in una cerimonia particolarmente intima: al fianco della coppia ci saranno, infatti, il fidato Justin ma anche i figli Liam e Wyatt, oltre che Rick e Maya. La felicità dei Brill potrà dirsi completa mentre Ridge, che fino all'ultimo momento aveva sperato di avere una seconda possibilità con la sua ex moglie, non potrà fare altro che leccarsi le ferite, sostenuto da Quinn, una delle principali cause di tutti i suoi problemi.

Beautiful: problemi in vista per Nicole e Zende

Se l'amore di Bill e Brooke sarà oggi caratterizzato dal momentaneo lieto fine (nella speranza che questa unione duri a lungo... ma quando mai a Beautiful un matrimonio dura?), un'altra coppia si troverà ad affrontare dei problemi. Nicole e Zende provano già da qualche tempo ad avere un bambino ma qualsiasi loro tentativo non è andato a buon fine. E per loro arriverà l'ennesima delusione con la scoperta per Nicole di non essere rimasta incinta anche per questo mese, motivo per cui la Avant deciderà di rivolgersi alla sua ginecologa di fiducia. L'obiettivo sarà di scoprire se uno dei due genitori possa avere dei problemi di sterilità, anche se Nicole avrà la certezza di poter diventare madre, considerando che in passato ha già dato alla luce la piccola Lizzie. Per lei e Zende arriverà presto il momento della resa dei conti? Nel frattempo, Rick e Maya avranno una richiesta proprio relativa alla bambina, che avrà bisogno di qualcuno che si occupi di lei mentre loro si troveranno a Parigi per lavoro. E chi meglio di Nicole potrà essere all'altezza di questo compito?

