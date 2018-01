BEAUTIFUL / Ridge non smette di sperare: Brooke tornerà da lui? (Anticipazioni 11 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 11 gennaio 2018: Ridge non smette di sperare e attende con ansia che Brooke decida di annullare le nozze. Lei fa la sua scelta...

11 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

È il giorno della verità: la puntata odierna di Beautiful, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40, chiarirà finalmente se Brooke deciderà di sposare Bill, mantenendo l'impegno preso con lui, o farà un nuovo passo indietro. Quanto visto negli ultimi giorni ha infatti dimostrato come la Logan sia ancora indecisa sul da farsi, divisa tra i sentimenti per il suo fidanzato e l'amore mai completamente svanito per l'ex marito. Sia Bill che Ridge attenderanno con ansia la sua decisione: l'editore sarà in casa, con i suoi ospiti, pronto a convolare a giuste nozze anche se la telefonata ricevuta poco prima da Quinn ha in parte destabilizzato le sue certezze. Anche Ridge sarà speranzoso, convinto che una vita trascorsa insieme con Brooke non possa essere cancellata tanto velocemente. La attenderà a sua volta ma per lui potrebbe essere in arrivo una cocente delusione: proprio quando sarà certo che Brooke sceglierà di tornare da lui, sarà invece Quinn ad aprire la porta e a riportare il peggiore annuncio possibile. La Logan ha fatto la sua scelta! Diventerà la signora Spencer?

Beautiful: problemi di fertilità per Nicole?

Insieme alle vicende relative all'indecisione di Brooke, la puntata di Beautiful di questo pomeriggio sarà caratterizzata anche da una brutta notizia per Nicole e Zende. La coppia vorrebbe avere un bambino ma i loro tentativi non sono andati a buon fine, motivo per cui la giovane Avant deciderà di rivolgersi alla sua ginecologa di fiducia. Dopo un risultato negativo dopo l'altro, ci sarà forse qualche problema di fertilità per Nicole? Tali dubbi si faranno sempre più concreti proprio nel momento in cui Rick e Maya si appresteranno a partire per Parigi per un impegno con la Forrester International (di cui Rick, lo ricordiamo, continuerà ad essere presidente). Proprio per evitare che anche la piccola Lizzie si trovi spaesata per questo viaggio, i coniugi Forrester chiameranno in causa Nicole, chiedendole di occuparsi della bambina durante l'assenza dei suoi due genitori.

