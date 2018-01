BELEN RODRIGUEZ/ La showgirl scende in difesa del fidanzato: "Di Iannone ce n'è uno solo!"

Belen Rodriguez è scesa in campo per difendere Andrea Iannone dagli attacchi di alcuni utenti su Instagram, insoddisfatti della carriera del pilota della MotoGp.

11 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Il rapporto tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è stato oggetto di una doppia intervista rilasciata a Riders Magazine, in edicola l'11 gennaio 2018. In essa il pilota della Suzuki racconta in che modo ha conosciuto la sua attuale fidanzata e come sono stati i primi tempi insieme: "Il fratello una volta mi ha invitato al suo compleanno, avevamo degli amici comuni, non me la sono andata a cercare. Però la prima volta che l'ho vista e che ci ho parlato sono impazzito, mi ha colpito la sua fragilità, la sua umanità". Prosegue poi parlando dei sacrifici fatti nei primi tempi: "A Ibiza io mi svegliavo presto per allenarmi, perché sapevo che lei si alzava all'una, così quando avevo finito potevo già andare a trovarla. E se dovevo partire da qualche parte, facevo tutto in giornata. Perché lontano da lei ero preoccupato. Lo giuro. E non per gelosia, è molto più gelosa lei di me. La mia moto è vita, la mia famiglia è vita e lei per me è una cosa veramente bella".

Belen Rodriguez difende Andrea Iannone dagli insulti

Come tutto stia andando per il meglio tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è stato confermato anche dall'intervento della showgirl argentina nel profilo Instagram del pilota. Molti followers hanno criticato una foto in cui Andrea appare impegnato in un allenamento di boxe, con il volto e la mano insanguinata. Ma alcuni commenti in particolare non sono piaciuti affatto a Belen che ha deciso di scendere in difesa del suo fidanzato. Un utente in particolare si è espresso scrivendo: "C'era una volta un pilota di moto..." e la risposta di Belen non si è fatta attendere: "C'era una volta un povero uomo che commenta odio, solo odio! Ma vai ad abbracciare qualcuno se hai bisogno di attenzione!" Anche successivamente la Rodriguez è intervenuta, rispondendo ad una fan che, pur complimentandosi con Andrea, ha aggiunto che "di Corona ce n'è uno solo". Belen ha quindi aggiunto: "Anche di Iannone".

