BOX OFFICE 3D/ Su Italia 1 il film con Ezio Greggio e Maurizio Mattioli (oggi, 11 gennaio 2018)

Box Office 3D, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 11 gennaio 2018. Nel cast: Ezio Greggio che ha diretto anche la regia, Maurizio Mattioli, Enzo Salvi e Antonello Fassari.

Il film Box Office 3D va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 11 gennaio 2018, alle 23.35. Una pellicola che è stata prodotta nel 2011 e diretta, sceneggiata e interpretata da Ezio Greggio, volto noto della tv italiana e protagonista della trasmissione pre serale di Canale 5 Striscia la notizia. Accanto a lui, nel cast del film troviamo molti attori comici noti ed amati dal pubblico italiano, ovvero Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Antonello Fassari, Biagio Izzo, Gigi Proietti, Anna Falchi e Max Pisu. La trama del film, ideata da Greggio in collaborazione col regista Fausto Brizzi, ripercorre simpaticamente le storie di alcuni del film colossal statunitense più famosi degli ultimi decenni, come Harry Potter, Il gladiatore, Il codice da Vinci, Avatar e Il padrino. Il film purtroppo non ha riscosso il successo sperato, attirando su di se moltissime critiche negative. Anche gli incassi sono stati più che deludenti, con un introito che è riuscito a malapena a raggiungere la metà del budget di produzione. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BOX OFFICE 3D, LA TRAMA DEL FILM

Il film si suddivide in vari episodi, ognuno dedicato a una parodia cinematografica differente. Nel primo episodio (dedicato a Il Codice Da Vinci) troviamo l'esperto in simbologia Frank Strong, chiamato ad indagare su un misterioso caso di omicidio. In un altro episodio (in stile Il Padrino) i protagonisti sono due criminali facenti parte di una gang italo americana che vengono sequestrati dai rispettivi boss. I rimanenti episodi rappresentano simpatiche parodie de Il Gladiatore, Fast and Furious ed Harry Potter (che qui prende il nome di Harry Sfotter). Nell'ultimo episodio, troviamo anche una sottile parodia della celebre saga cinematografica de Il signore degli anelli, che verrà omaggiata tramite la figura di Gobbum.

