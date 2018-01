CARO ZIO JOE/ Su Rete 4 il film con Michael J. Fox e Kirk Douglas (oggi, 11 gennaio 2018)

Caro zio Joe, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 11 gennaio 2018. Nel cast: Michael J. Fox e Kirk Douglas, alla regia Jonathan Lynn. La trama del film nel dettaglio.

11 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST MICHAEL J. FOX

Il film Caro zio Joe va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 11 gennaio 2018, alle ore 16.20. Una pellicola di genere comica che è stata affidata alla regia di Jonathan Lynn, regista statunitense noto per aver curato la sceneggiatura di film come Suore in fuga e Il delitto è servito, Cario zio Joe vanta la presenza nel cast di un grande attore di fama internazionale del calibro di Michael J. Fox. Quest'ultimo, è un interprete cinematografico statunitense reso noto dal ruolo di Marty McFly, protagonista della celebre trilogia di Ritorno al futuro. Negli ultimi anni è tornato sul piccolo schermo grazie a diverse apparizioni televisive in varie serie tv di successo, come The Good Wife, Boston Legal e Rescue Me. Accanto a Michael J.Fox in Caro Zio Joe figurano altri interpreti statunitensi, come Kirk Douglas, Nancy Travis, Olivia d'Abo, Phil Hartman e Ed Begley Jr. La colonna sonora del film è stata curata da Randy Edelman, noto compositore e musicista americano che ha prodotto le musiche di grandi colossal del passato del calibro di Ghostbusters e Dragonhearth. Nella versione italiana la voce del personaggio di Zio Joe McTeague è stata doppiata da Pino Locchi,uno doppiatori italiani più amati e nel nostro Paese. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CARO ZIO JOE, LA TRAMA DEL FILM

Joe McTeague è un anziano imprenditore americano che nel corso degli anni è riuscito a costruire un vero e proprio impero. La sua straordinaria ricchezza attira puntualmente l'attenzione dei suoi familiari, vicini e lontani, sempre pronti ad approfittare della sua posizione economica più che agiata. Data l'età avanzata dell'uomo i suoi parenti cercano disperatamente di accaparrarsi i suoi favori nella speranza di riuscire ad ereditare la sua ricchezza. Il suo giovane nipotino Danny non è da meno. Il ragazzo si reca dallo zio Joe per richiedergli un piccolo prestito e, seppur titubante all'inizio, decide di accettare la somma offertagli dall'anziano parente. In agguato c'è un folta schiera di zii e cugini pronti a tutto pur di ripulire le tasche dello zio Joe.

