CATERINA BALIVO / La presentatrice di Detto Fatto felice con la sua bambina: "Fermate il tempo"

Caterina Balivo, conduttrice di Detto Fatto, sta attraversando un periodo di grande successo sia dal punto della vita privata (con la nascita della figlia Cora) che professionale.

11 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Caterina Balivo

Caterina Balivo sta attraversando un periodo particolarmente felice sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Lo scorso anno la sua famiglia si allargata con l'arrivo di Cora, la sua secondogenita che si è unita al primo figlio Guido Alberto. E proprio alla figlia minore, la conduttrice di Detto Fatto ha recentemente rivolto un messaggio particolarmente delicato: tenendola in braccio e ammirando il suo volto, la Balivo vorrebbe che il tempo non passasse. Insieme alla foto di Cora, ha infatti aggiunto il commento: "Fermate il tempo, grazie! #mumlife #caterinasecrets" (clicca qui per vedere l'immagine e leggere le parole dei suoi followers). Non è certo facile per la Balivo trovare un equilibrio tra la sua vita privata e una carriera televisiva che prosegue per il meglio: a poche settimane dal parto, infatti, è tornata a riprendere le redini di Detto fatto che in quest'ultima stagione è persino diventato più impegnativo.

Caterina Balivo: vita e carriera a gonfie vele

Sposata nel 2014 con Guido Mario Brera, Caterina Balivo è mamma di due figli, Cora e Guido Alberto, ma anche personaggio seguitissimo suoi social network. Il suo profilo Instagram può infatti contare più di 750 mila followers, costantemente aggiornati su tutti i movimenti e le novità della vita della conduttrice di Detto Fatto. Anche la trasmissione sta riscontrando un grande successo, tanto che la Rai ha deciso di raddoppiare l'appuntamento settimanale con il programma che va in onda rigorosamente in diretta. Un impegno non da poco per una mamma che, come da lei stessa precisato nell'ultimo post su Instagram, ha il suo bel da fare ad imparare il copione: "dal camerino dove sarò tra pochissimo! Mi tocca ripassare il copione e studiare per la diretta di oggi! Io sono super carica e voi... Siete pronti? Ma soprattutto pronti a twittare con l'hashtag #DettoFattoRai???"

© Riproduzione Riservata.