CHIEDIMI SE SONO FELICE/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (oggi, 11 gennaio 2018)

Chiedimi se sono felice, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 11 gennaio 2018. Nel cast: Aldo, Giovanni e Giacomo che si sono occupati anche della regia con Massimo Venier.

11 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST ALDO, GIOVANNI E GIACOMO

Il film Chiedimi se sono felice va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 11 gennaio 2018, alle ore 21,10. Una pellicola del 2000 che è stata scritta, diretta (in collaborazione con Massimo Venier) e interpretata dal trio comico noto come Aldo, Giovanni e Giacomo. Il resto del cast è poi composto da Marina Massironi (storica collaboratrice del trio), Silvana Fallisi, Paola Cortellesi, Daniela Cristofori, Augusto Zucchi e Giuseppe Battiston. Complice il grande successo riscosso da Aldo, Giovanni e Giacomo con il film del 1997 Tre uomini e una gamba, Chiedimi se sono felice, ha incassato oltre 28 miliardi di lire. Parliamo di uno degli incassi più alti di sempre ottenuti da un film italiano.

CHIEDIMI SE SON FELICE, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia con Aldo, gravemente malato, in procinto di descrivere i motivi per cui tre anni prima l'amicizia tra lui, Giovanni e Giacomo era irrimediabilmente finita. Nel frattempo Giovanni e Giacomo (che non si parlano da diverso tempo), appresa della grave situazione in cui versa Aldo, partono per raggiungere il loro vecchio amico. Ed ecco che la narrazione compie un veloce flask back nel 1997, quando tra i tre amici regnava una straordinaria pace ed armonia. Appassionati di arte e spettacolo, decidono di mettere in scena una loro rivisitazione del Cyrano De Bergerac. Nel frattempo Giacomo e Giovanni si innamorano della stessa donna, Marina, che sarà poi la causa principale del loro litigio. Terminato il flash back i due arrivano da Aldo che, ridotto in fin di vita, prega i suoi amici affinché vadano alla ricerca degli arancini di zio totò. Quando Giovanni e Giacomo ritornano da Aldo scoprono che la struttura in cui era ricoverato l'amico è in realtà un enorme palcoscenico. Aldo ha organizzato una vera e propria farsa al solo scopo di far riappacificare i due e mettere in scena lo spettacolo che tre anni prima non erano riusciti a portare a termine.

