Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Rispunta Francesco Monte: sul web è guerra tra i fan!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, rispunta la questione "Francesco Monte": sul web è guerra tra i fan delle due fazioni, ma i diretti interessati rispondo così.

11 gennaio 2018 Anna Montesano

Cecilia Roriguez, Ignazio Moser e Francesco Monte

Le strade di Cecilia Rodriguez e Francesco Monte hanno ormai preso due strade molto diverse. La showgirl argentina sta vivendo una bellissima storia d'amore con Ignazio Moser, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip 2. È noto che è proprio per il sentimento nato nella Casa che Cecilia ha deciso di chiudere con Monte per sempre e cominciare questa nuova storia d'amore. A distanza di mesi dall'inizio di questa relazione, molte cose sono cambiate ma non la diatriba sul web tra i fan dei due schieramenti. È infatti in atto una vera e propria guerra tra i fan di Ignazio e Cecilia e quelli di Monte: in particolare, i primi si stanno riversando sul profilo dell'ex tronista, accusandolo di essere "falso" e "interessato soltanto alla tv".

ANCORA CRITICHE SUL WEB: LA REAZIONE DI CECILIA, IGNAZIO E FRANCESCO

C'è allora chi cerca di placare gli animi e, con intelligenza, invita a non fare cyber bullismo "Ragazze/i non andate nelle foto di Monte a litigare con le sue fan perché non è così che si aiuta Nacho, se andate a provocarle poi risponderanno e non si finirà più. Non scendete al livello degli haters per difendere Ignazio o Cecilia [...] si innesca una catena di insulti e cattiverie che non gioverà a nessuno". Dopo mesi, la vicenda della rottura tra Monte e Cecilia non vede ancora spente le sue conseguenze: di fronte a questo "odio social" Cecilia Rodriguez e Francesco Monte (così come Ignazio Moser) però concordano e preferiscono il silenzio, volto a non alimentare ulteriormente gli screzi scaturiti da ciò che è accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip 2.

