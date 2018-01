Cecilia Rodriguez ingrassata/ "Colpa" di Ignazio Moser: "Da quando sto con lui ho perso gli addominali!"

Cecilia Rodriguez è ingrassata, la showgirl ammette su Instagram di aver preso 3 chili: "Da quando sto con Ignazio Moser ho perso i miei addominali!"

11 gennaio 2018 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez

Tante cose sono cambiate per Cecilia Rodriguez da quando è iniziata la sua relazione con Ignazio Moser e, stando alle ultime dichiarazioni della showgirl argentina, anche il suo peso. Nel corso di una diretta su Instagram, la sorella di Belen Rodriguez, accanto a suo fratello Jeremias, ha ammesso di aver preso peso dopo il Grande Fratello Vip 2: “Purtroppo sono ingrassata… Ho preso 3 chili da quando sto con Ignazio…Gli addominali non ci sono più… Ormai c’ho la pancia!!!” ha ammesso Cecilia tra una chiacchiera e l'altra con i fan su Instagram. La minore delle sorelle Rodriguez ammette di essere ingrassata, ma i tre chili in più non sono assolutamente visibili sul corpo longilineo della showgirl che infatti riceve per questo molti complimenti dai fa.

CECILIA E BELEN: LE SORELLE RODRIGUEZ NEL MIRINO DELLE CRITICHE

"Sei bellissima, anche con tre chili in più che poi non si notano affatto" scrive una sostenitrice di Cecilia, appoggiata da chi ancora sottolinea "Sei meravigliosa e chi ti critica è solo per invidia. Un corpo come il tuo è solo da invidiare cara Cecilia!". Tanti i complimenti ma anche tante le critiche alle quali, ormai, le sorelle Rodriguez sono purtroppo abituate. La stessa Belen nelle ultime ore è stata al centro di molte critiche per il suo fisico, a detta di molti, troppo "rifatto". In particolare è il lato B della showgirl a far discutere: c'è chi lo trova stranamente "lievitato" rispetto a qualche anno fa, ma Belen risponde mostrando un suo scatto di quando aveva 15 anni con un lato b abbastanza evidente.

