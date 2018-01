DANIELE BOSSARI E FILIPPA LAGERBACK / Enzo Miccio si occuperà dell'organizzazione del matrimonio

Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno chiamato il causa il wedding planner Enzo Miccio per l'organizzazione del loro matrimonio. Ecco le sue dichiarazioni.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Daniele Bossari ha chiesto a Filippa Lagerback di diventare sua moglie e lei ha accettato davanti a milioni di persone incollate davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2. La coppia ha superato i problemi attraversati negli ultimi anni ed è pronta a convolare a giuste nozze, in quello che è sicuramente uno dei matrimoni più attesi del 2018. Ma chi si occuperà dei preparativi? A confermare di essere stato chiamato in causa dalla coppia è Enzo Miccio, il wedding planner preferito dai vip italiani e che già si è occupato delle nozze di celebrità quali Valeria Marini e Martina Stella. Sicuramente molti di voi già sanno di chi stiamo parlando: Miccio è infatti uno degli indiscussi pilastri di Real Time, dove conduce i programmi Diario di un wedding planner, Ma come ti vesti?!, Enzo missione spose, Shopping night, L’eleganza del maschio. Ma Enzo Miccio è soprattutto un amico dei due futuri sposi, motivo per cui è molto emozionato di essere al loro fianco per l'organizzazione di un evento tanto importante.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback chiedono aiuto ad Enzo Miccio

In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Enzo Miccio ha confermato di essere stato chiamato in causa da Daniele Bossari e Filippa Lagerback per l'organizzazione del loro matrimonio: "Conoscendo personalmente i ragazzi sono strafelice per loro, soprattutto per lui che è davvero un altro, oggi. Sono contento per la loro favola e mi sento onorato di far parte di quella favola come lo sono ogni volta che organizzo un matrimonio". Ha quindi aggiunto che la bellezza del suo lavoro, parte proprio dall'emozione che provano gli sposi, siano essi celebrità o volti assolutamente non famosi: "È la parte bella del mio lavoro, sentire e godere l’emozione grande dell’amore e tutto ciò che vi ruota intorno. Ma la favola non cambia se i protagonisti sono famosi o meno. Chi la vive, per me, è protagonista assoluto a prescindere dal ruolo pubblico che ha".

