DAVIDE AVIANO/ Video, "Con la mia cucina ho salvato mia moglie" (Masterchef Italia 7)

Davide Aviano è uno dei concorrenti della nuova edizione di Masterchef Italia 7, il programma in onda su Sky e che vuole trovare il cuoco provetto 2018.

11 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Davide Aviano, MasterChef Italia 7

Davide Aviano è uno dei meravigliosi concorrenti di Masterchef Italia 7. Ogni settimana si mette alla prova con piatti difficilissimi e dovrà cercare di convincere i giudici che le sue siano le giuste abilità per diventare capo chef di questa nuova edizione. Ma chi è quello che sui social viene già definito come il “concorrente innamorato”? Davide Aviano nasce nel 1980 a Varese e proprio nella città vive insieme alla moglie e i suoi due gatti Telsa e Curie. Aviano è un radiologo e ha rivelato, nella scheda di presentazione allo show, di essere uno che mette determinazione in tutto quello che fa nella vita, dal privato alla sfera lavorativa. La passione per la cucina è sempre stata innata in lui e dice di aver iniziato a cucinare piatti particolari per la moglie dopo che si sono conosciuti. “Non seguo pedissequamente le ricette” ha detto Davide, il quale ha il suo piatto forte: “le polpette della nonna”. L’uomo cerca di dare vita a una cucina in grado di unire sperimentazione e tradizione.

CON LA SUA RICETTA SULLA SUA TERRA SUPERA LA PUNTATA

Davide Aviano, nella scorsa puntata di Masterchef, si è trovato a dover affrontare delle prove veramente molto dure. Seppur non è stato il migliore in tutto il programma, la sua invenzione dedicata al Sacro Monte di Varese e ai sette laghi ha convinto i giudici che lo hanno voluto premiare facendo passare alla nuova puntata. La seconda puntata della serata del 4 gennaio lo ha visto investire del ruolo di capobrigata nella prima esterna di Bologna, Davide ha fatto vincere la sua squadra blu, permettendo a tutti i componenti della stessa di passare alla terza puntata in studio, lui compreso. Quindi, Davide si trova ad avere una grande responsabilità nel programma e cioè mantenere la stessa qualità per le prossime ricette. Ci riuscirà oppure no? Aviano, d’altronde, crede molto nell’esperienza in questo talent show dato che sogna di aprire un ristorante tutto suo che possa essere esclusivo e guadagnarsi anche una stella Michelin.

DAVIDE AVIANO, “NON MI MANCA LA CAPARBIETA’"

Davide Aviano è uno dei concorrenti della nuova edizione di Masterchef 7 e il cuoco ha detto come nella sua vita, una qualità che non gli manca è, senza dubbio, la caparbietà. Si è definito molto testardo. Sogna di partire per San Francisco e si ispira allo chef Antonino Canavacciulo. Davide è innamoratissimo della moglie Annalisa, che è la prima ad aver creduto in lui. Grazie a lei ha iniziato ad avvicinarsi tantissimo alla cucina, iniziando a cucire. “I sogni di Davide sono diventati i nostri. Mi ha condotto verso una vita felice e quando credi in qualcosa riesci a raggiungerla” ha detto la donna. A Davide interessano i prodotti di prima scelta e per la prova di presentazione per il programma ha portato un basilico comprato in Liguria. Ha raccontato il passato della moglie, che ha sofferto di disturbi alimentari e l’amore gli ha dato la forza di mettersi in gioco attraverso la sua creatività. Proprio questo è stato il motivo che ha spinto i giudici a prenderlo nello show.

