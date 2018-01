DENISE DELLI/ Video, si riparte dal podio nella Mistery Box (Masterchef Italia 7)

La 35enne pisana Denise Delli dopo essere stata tra le migliori della terza puntata nel programma di Sky Uno, è pronta a dare il suo meglio nella quarta puntata di Masterchef Italia 7.

11 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Denise Delli, Masterchef Italia 7

Tra i provetti cuochi di di Masterchef Italia 7 ancora in lizza per la vittoria finale c’è anche Denise Delli, 35enne clinical risk manager proveniente dalla provincia di Pisa. Una donna molto esuberante e schietta che ha già conquistato tutti per il suo modo di approcciarsi, fan di Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugmann che ha nel Cinghiale in dolce forte, il proprio punto di forza senza tuttavia dimenticare i paccheri ripieni di baccalà mantecato su crema morbida di ceci. Nella scorsa puntata trasmessa giovedì 4 gennaio, Denise è stata sin da subito molto in palla riuscendo ad entrare sul podio della Mistery Box con un piatto che ha decisamente conquistato i quattro giudici del noto programma culinario. Molto bene si è comportata anche nell’Invention Test che richiedeva una certa capacità sull’affumicatura dei cibi.

DENISE DELLI, VITTORIA AGEVOLE IN QUEL DI BOLOGNA

Nella terza prova di serata che ovviamente si è giocata in esterna, Denise Delli assieme agli altri concorrenti di questa edizione di Masterchef con annessi giudici è volata nel pieno centro di Bologna. Infatti, occorreva preparare un super banchetto per ben 150 persone da incentrare sulle principali tipicità gastronomiche del Bolognese. Denise è stata inserita nella brigata di colore Blu preparando con due ore di tempo un menù basato su un antipasto di Crostini con friggione, un secondo piatto intitolato Fritto misto alla bolognese e come dolce la Tipica torta di riso cotta in forno. Una prova decisamente dura visto che per molti dei concorrenti in gara, tra cui la stessa Denise, si trattava della prima volta in cui veniva chiamata a cucinare per un numero così alto di persone. Alla fine il menù dei Blu è stato valutato come il migliore permettendo così a Denise e agli altri componenti della squadra di evitare il pericoloso Pressure Test.

