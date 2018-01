Don Matteo 11/ Anticipazioni prima puntata: una sorpresa in arrivo per Terence Hill (11 gennaio 2018)

Don Matteo 11, anticipazioni dell'11 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Nuovi arrivi a Spoleto, dopo l'addio del Capitano Tommasi. Chi troveremo in Caserma?

Don Matteo 11, in prima Tv assoluta su Rai 1

DON MATTEO 11, TORNA LA FICTION CON TERENCE HILL: CAST E NUOVI ARRIVI

Al via una delle fiction più attese dal pubblico italiano: nella prima serata di oggi, giovedì 11 gennaio 2018, Rai 1 trasmetterà i due primi episodi di Don Matteo 11, in prima Tv assoluta, dal titolo "L'errore più bello" e "Scene da un matrimonio". Ritorna sul piccolo schermo il prete di Spoleto interpretato da Terence Hill, fra novità dal punto di vista della trama e nel cast. Il format prodotto da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction affida la regia a Juan Maria Michelini, Alexis Sweet e Raffaele Androsiglio per questa undicesima stagione, composta da tanti episodi pronti a far innamorare i fan.

L'addio di Simone Montedoro, che per tanti capitoli abbiamo conosciuto nei panni del Capitano Tommasi, si unirà ad una rivoluzione all'interno della Caserma e nella trama. L'ufficiale di Spoleto verrà infatti sostituito da Anna Olivieri, interpretata dall'attrice maria Chiara Giannetta, e nuovo Capitano della cittadina. L'arrivo dell'artista nella fiction darà modo agli autori di raccontare un tema scottante di tutti i tempi, che parla di parità di generi all'interno del posto di lavoro e non solo. Al centro delle nuove puntate ci saranno infatti come sempre i delitti ed i misteri, ma anche i sentimenti, fra relazioni amorose e familiari. Un mix dosato con sapienza da ormai undici anni e che contribuisce a rendere interessante la fiction agli occhi degli appassionati.

Possiamo solo immaginare come l'arrivo del nuovo Capitano sconvolgerà la routine quotidiana del Maresciallo Cecchini, ancora una volta interpertato da Nino Frassica. Il rapporto che l'ufficiale ha creato in tanti anni con il suo superiore è stato importante per entrambi, ma non sarà solo la vita di Caserma ad impegnare i pensieri di Cecchini. Dovrà infatti fare i conti con l'arrivo inaspettato di un bambino di sette anni, il piccolo Cosimo, che vedrà in lui una sorta d'eroe. Per il Maresciallo diventerà quindi importante riuscire a fare da padre e da nonno al nuovo arrivato di Spoleto, ma anche fare da mediatore fra il protagonista e nuovo il Capitano. Anche il sacerdote del resto avrà una nuova anima da supportare, una sedicenne che vive già un'esistenza difficile. Dopo aver perso casa e genitori, Sofia compirà ogni sforzo pur di ritornare nella sua Roma. Le due new entry verranno interpretate da Maria Sole Pollio e il piccolo Federico Ielapi, ma non saranno gli unici volti nuovi che vedremo nel cast. Conosceremo infatti il personaggio di Giulia Fiume, ovvero Rita Trevi, che avrà un legame particolare con Sofia. Non mancheranno di certo anche i personaggi che il pubblico ha imparato a conoscere e amare in tanti anni di messa in onda. Ritroveremo infatti Nathalie Guetta nei panni di Natalina Diotallevi e Francesco Scali in quelli di Pippo, mentre Caterina Sylos Labini presterà il volto alla Signora Cecchini, compagna di vita del Maresciallo.

EPISODIO 1 "L'ERRORE PIU' BELLO"

Spoleto vivrà un grande momento di caos quando si scoprirà che il Capitano Tommasi verrà sostituito da un altro ufficiale dei Carabinieri. Il Capitano Anna Olivieri si trova in città non solo per raggiungere un importante traguardo sul lavoro, ma anche per stare al fianco del fidanzato storico, l'avvocato Giovanni Santucci. Quest'ultimo ha rimandato infatti fino all'ultimo il loro grande giorno, nascondendo alla fidanzata di voler in realtà diventare prete. Per questo ha deciso di rivolgersi a Don Matteo, per comprendere se la vocazione che sente sia reale e non si tratti in realtà di paura. Anna intanto entrerà in contrasto con il sacerdote, anche se è ancora all'oscuro della vicinanza fra quest'ultimo e Federico.

EPISODIO 2 "SCENE DA UN MATRIMONIO"

Il Capitano avrà anche altri pensieri, come la sorella Anna, del tutto opposta dal punto di vista caratteriale, ma a cui vuole molto bene. La Caserma vivrà l'ingresso di un altro Procuratore: Marco Nardi sostituirà il suo predecessore, mostrandosi subito pungente nei confronti delle donne. Fra lui e Anna non nascerà un rapporto di simpatia, mentre Cecchini avrà il suo da fare a causa di un'altra new entry, Romeo Zappavigna. Il nuovo Appuntato è il preferito di Anna e questo non può che creare fastidi nel Maresciallo, che si ritrova in secondo piano.

