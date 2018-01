ELISABETTA CANALIS / Si "sposa" con Costantino della Gherardesca su Rai2

Elisabetta Canalis pronta ad essere la sposa di Costantino della Gherardesca nel docu-reality di Rai 2, Le spose di Costantino. Per l’ex velina un’esperienza impegnativa ma emozionante.

11 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Elisabetta Canalis

Costantino della Gherardesca e Elisabetta Canalis saranno tra i protagonisti del nuovo docu-reality di Rai 2 in cui dovranno allora vivere la vita di una coppia, assumendo la loro identità, abitando nella loro casa prendendosi cura della loro famiglia e dei loro figli. Una esperienza sicuramente impegnativa ma allo stesso tempo molto emozionate. In questi giorni Elisabetta Canalis ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che dice tutto sulla sua esperienza in Giamaica, scrivendo: “Se la vita non ti sorride e sei felice di vedere qualcuno che se la passa peggio di te ( io e @costantinodellagherardesca ), non puoi perdere #Lesposedicostantino in prima serata su @instarai2 l’11 di Gennaio!”. Clicca qui per vedere la foto.

ELISABETTA CANALIS: “ESSENDO COSÌ POCO IN ITALIA NON STANCO”.

Negli ultimi giorni però l’ex velina ora felicemente sposata con Brian Perri, chirurgo ortopedico, intervistata da Quotidiano.net ha parlato non solo della sua nuova vita negli Stati Uniti ma anche di alcuni episodi del suo passato. Nello specifico Elisabetta Canalis prima ha spiegato che la sua popolarità continua tutt’ora perché non è molto presente nel nostro Paese negli ultimi tempi e quindi si ha nostalgia di lei: “Essendo così poco in Italia non stanco. Ho notato che certi personaggi di successo a volte stufano perché troppo presenti. Invece la gente avverte la mancanza, o addirittura la nostalgia, di personaggi che vede meno”.

Affronta poi il tema delle molestie commentando lo scandalo che ha travolto Harvey Weinstein: "Non voglio fare né la vittima né la carnefice . Lo conosco perché abbiamo amici in comune. Anni fa è capitato di incontrarlo a una cena. Ha fatto un po’ il cretino, ha tentato delle avances ma normalissime, niente di particolare... Sono solidale al cento per cento con chi ha subito uno stupro, ma non posso mettermi nella lista delle persone molestate. Bisogna distinguere tra quelle che ci sono state e si sono trovate il lavoro in tasca e quelle che davvero sono state stuprate. Sono due cose diverse. Purtroppo invece si è fatto un gran calderone”. Riguardo al suo rapporto con il calciatore Bobo Vieri, l’ex velina confessa: “Era uno molto allegro, diciamo, molto esuberante e molto sensibile al fascino femminile. Mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo. Credo di averlo scoperto sempre, o quasi sempre. Comunque, a dire la verità, qualche schiaffo se l’è preso”.

