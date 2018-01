EMMA MARRONE ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018?/ Signoretti ci gioca, ma se "L'Isola" non fosse solo il suo inedito...

Emma Marrone naufraga all'Isola dei Famosi 2018 dalla seconda puntata? Gli indizi di Riccardo Signoretti fanno sognare i fan ma qualcosa non torna, ecco la verità

11 gennaio 2018 Hedda Hopper

Emma Marrone

Emma Marrone all'Isola dei Famosi 2018? Il pubblico non se lo domanda nemmeno eppure, poco fa, un piccolo indizio di Riccardo Signoretti ha messo in crisi alcuni dei seguaci della bella salentina che proprio nei giorni scorsi è tornata sulla cresta dell'onda con il suo nuovo singolo "L'Isola", ma se questo non fosse solo il titolo del suo nuovo brano? Già in molti avevano notato la coincidenza del titolo con l'uscita del brano che anticipa il suo nuovo album di inediti ma Riccardo Signoretti ha dato ai fan il colpo di grazia pubblicando la sua lista dei naufraghi e aggiungendo alla fine un misterioso nome ancora puntato E.M. Secondo il giornalista, il o la naufraga farà il suo ingresso alla seconda puntata e questo misterioso vip pronto a passare qualche settimana in Honduras potrebbe essere proprio la salentina.

GLI IMPEGNI DI EMMA MARRONE

I sogni sono belli fino a quando la realtà non si scontra con loro mandandoli in frantumi. Le fantasie nate dal curioso "codice" pubblicato su Instagram dal giornalista resteranno tali visto che non solo Emma Marrone non sarà tra i naufraghi ma sicuramente la salentina non avrà bisogno, almeno al momento, di un reality per riuscire a rimanere sulla cresta dell'onda soprattutto con l'avvicinarsi dell'uscita del suo album. Tour promozionali, incontro con i fan e una nuova serie di concerti, Emma Marrone ha il suo bel da fare nei prossimi mesi e sicuramente l'Isola dei Famosi non è uno dei suoi progetti, e allora chi è questo misterioso E.M? Ecco il post:

CHI È E.M?

Se tenessimo conto del fatto che in questa lista ci sono nove donne e otto uomini, questo significa che E.M. possa essere proprio un maschio. A questo punto le soluzioni non sarebbero poi così tante almeno se il riferimento fosse il mondo dello spettacolo. Perchè un concorrente dovrebbe entrare nella seconda puntata se non fosse un vero e proprio pezzo da novanta del mondo dello spettacolo? Messa da parte l'idea di Enzo Miccio in costume e infradito in balia delle intemperie dell'Isola dei Famosi, l'unico che potrebbe davvero rappresentare il colpaccio di questa edizione potrebbe essere Enrico Montesano. L'attore romano potrebbe davvero decidere di partire per L'Isola dei Famosi per ridare nuova linga alla sua carriera? A questo punto sembra che lo scopriremo solo il 29 gennaio prossimo.

© Riproduzione Riservata.