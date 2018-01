ERI KOISHI/ Video, prossima sfida: "non esagerare con l'aglio!" (Masterchef Italia 7)

La concorrente giapponese Eri Koishi di Masterchef Italia 7, pronta per la nuova puntata del programma Sky, con una raccomandazione: non esagerare con le spezie.

11 gennaio 2018 Fabio Belli

Eri Koishi (Masterchef Italia 7)

Eri Koishi, la giapponese di Masterchef Italia 7, è pronta alla quarta battaglia nel reality show culinario di Sky Uno. Una nuova sfida dopo aver rischiato grosso nella precedente puntata, con Eri che si è ritrovata nella sfida finale tra Alberto e Tiziana, con quest’ultima che ha dovuto abbandonare la cucina di Masterchef, salvando gli altri due. Un rischio dovuto alla cattiva performance nel Pressure Test, una sorpresa visto che l’uso del coltello era fondamentale nella prova e di solito gli chef orientali eccellono in questa disciplina. Eri proverà a rilanciarsi in questa quarta puntata di Masterchef 2018 provando a sfruttare quella fantasia e quel tocco di imprevedibilità che la cucina orientale sa spesso garantire. Eri deve però dimostrarsi maggiormente grintosa, qualità che è mancata in queste primissime puntate dello show.

ERI KOIDHI, TROPPO AGLIO PER ANTONIA

Va detto comunque che Eri non si presenta certo da neofita della cucina italiana in Masterchef 2018, considerando che la sua permanenza in Italia è ormai consolidata da circa 40 anni. Proprio su questa “fusion” tra origini orientali e capacità di essersi inserita nelle abitudini culinarie del nostro paese, Eri spera di poter trovare quel qualcosa in più per battere gli altri concorrenti all’interno della cucina di Masterchef. L’importante però è non esagerare: nell’ultima puntata con il suo piatto “Asia” a base di salmone,

Eri si è trovata a mettere troppo aglio e ad “attentare” alla vita coniugale della chef Antonia, visto che chef Bastianich ha asserito che non potrà più baciare il marito dopo aver assaggiato il piatto. Un errore di misura che l’ha messa a rischio di eliminazione e che non si dovrà ripetere, perché nella quarta puntata potrebbe essere fatale per Eri nel cammino in Masterchef.

