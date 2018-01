EliminatI Masterchef Italia 2018/ Pronostici seconda puntata: chi sarà? Il pubblico punta su Ludovica

Masterchef Italia 2018, dopo Tiziana e Simonetta, chi saranno gli eliminati nel corso della quarta puntata? Il pubblico punta sulla giovane Ludovica che non ha ancora entusiasmato.

11 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Masterchef Italia 2018

Un’altra settimana è passata e la cucina di Masterchef Italia 2018 sta per riaprire i battenti. Questa sera, su Sky Uno, va in onda la quarta puntata di Masterchef Italia 2018. Nel corso della terza puntata, i concorrenti hanno dovuto fare i conti con le prime eliminazioni. Ad abbandonare la cucina più famosa della televisione italiana sono state Simonetta e Tiziana. La prima è stata letteralmente distrutta da Joe Bastianich che, all’inizio della puntata, ha così commentato il suo piatto: “il tuo piatto vale zero, sembra una scatoletta di cibo per gatti". Tiziana, invece, ha dovuto abbandonare il talent show culinario al termine della puntata non essendo riuscita a conquistare i favori dei giudici che hanno preferito dare ad altri la possibilità di continuare la loro avventura a Masterchef Italia 2018. Chi rischierà, dunque, di tornare a casa nel corso della quarta puntata? I giudici sono sempre più esigenti

CHI SARÀNNO GLI ELIMINATI NELLA SECONDA PUNTATA?

Tra i 18 aspiranti chef ancora in gara, il pubblico è convinto che a rischiare di più di lasciare la cucina di Masterchef Italia 2018 sia la 19enne Ludovica. Nonostante la giovane età, Ludovica ha le idee chiare sulla sua cucina. “La mia è una cucina 40% tecnica, 60% cuore! Si basa sulla tradizione e sulla semplicità, poi con il tempo ho iniziato ad inserire elementi più “moderni”. Mi piace sperimentare, credo che un vero Chef debba poter aprire il frigo e inventare un piatto con i pochi ingredienti a disposizione, la ricetta deve essere solo il punto di partenza”, ha detto presentandosi al pubblico. Finora, però, non ha molto impressionato i giudici e il pubblico che considera più meritevoli gli altri concorrenti. Chi, invece, non rischierebbe nulla è Joayda Herrera che ha conquistato i giudici e parte del pubblico. Molti telespettatori, infatti, non gradiscono il suo atteggiamento di superiorità nei confronti degli altri concorrenti. Sarà, dunque, proprio Ludovica a dover lasciare la cucina di Masterchef Italia 2018? L’altro nome che secondo i fans del talent rischierebbe qualcosa è quello di Davide.

