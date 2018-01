Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ Dal contratto prematrimoniale a Raffaella Zardo: tutti i retroscena

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati: ecco tutti i retroscena dietro il loro addio rivelati da Dagospia, dall'accordo prematrimoniale ad alcuni nomi noti.

11 gennaio 2018 Emanuela Longo

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Un matrimonio concluso è sempre un momento molto triste per ogni coppia protagonista. Certamente lo è stato anche per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, i quali si sono detti definitivamente addio avviando le pratiche per la separazione che, stando alle parole della showgirl e conduttrice ai microfoni di Striscia la Notizia, in occasione della consegna del Tapiro d'Oro, sarebbe da intendersi consensuale. Entrambi, dunque, hanno deciso, quasi certamente per il bene del figlio Nathan Falco, di procedere in modo civile prima di voltare definitivamente pagina. Un addio vip che a molti non è apparso una grande sorpresa, a partire da Dagospia, che già da tempo aveva appreso una certa aria di tempesta tra Gregoraci e Briatore. Forse, dunque, non furono del tutto una casualità gli avvistamenti dell'allora signora Briatore in quel di Parma documentati lo scorso febbraio. I retroscena di quella rottura secondo molti preannunciata, dunque, avrebbero aperto numerosi interrogativi presso Alberto Dandolo, valida penna di Dagospia, che oggi torna a chiedersi, riferendosi ad Elisabetta: "Chi incontrava nella città emiliana e dove?". Secondo quanto si legge sul medesimo sito, pare che sempre la Gregoraci, dopo aver archiviato la sua amicizia con il calciatore Higuain che avrebbe frequentato a Napoli, da un paio di anni avrebbe spostato la sua attenzione a Parma, dove pare frequentasse un aitante imprenditore emiliano che opera nel campo della cosmetica. Le voci su quegli strani incontri lascerebbero pochi dubbi: si mormora che Elisabetta Gregoraci andasse spesso a trovare l'imprenditore in un appartamento in pieno centro a Parma, di proprietà di Matteo Cambi, vecchio e fidato amico.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE, QUEL CHE NON ERA ANCORA EMERSO...

Quella tra Elisabetta Gregoraci e Matteo Cambi sarebbe un'amicizia molto solida e proprio il fondatore del marchio Guru l'avrebbe aiutata negli ultimi mesi anche professionalmente, garantendole un paio di campagna pubblicitarie. Ed ecco il nuovo interrogativo del buon Dandolo: "perché mai l'ex moglie di Briatore avrebbe avuto bisogno di lavorare? La risposta a questa domanda sarebbe da rintracciare in un presunto contratto prematrimoniale, giunto a poche ore dal fatidico "sì" con Flavio. "In quel momento scoppiò in lacrime e avrebbe voluto disertare l'altare", si legge ancora su Dagospia. Ad inviarle il contratto in questione sarebbe stato chiaramente proprio il futuro marito il quale avrebbe messo bene in evidenza due clausole, prevedendo forse un divorzio non lontano. E così, se la fine della loro relazione fosse mai arrivata, la Gregoraci si sarebbe impegnata a rinunciare a qualsiasi benefit, mentre in caso di figli, sarebbe andata incontro alla rinuncia - previ accordi con Briatore - all'affidamento. Alla fine, pare siano stati un'amica e un parente stretto a convincere la Gregoraci a convolare a nozze. Ma se finora le indiscrezioni sembrano aver riguardato solo la showgirl, ce ne sarebbero anche su Flavio Briatore. Cosa ci sarebbe di vero dietro il suo comportamento fino ad oggi apparso del tutto irreprensibile? Dandolo instilla il dubbio: "Chiedetelo a Raffaella Zardo e a qualche assistente giù a Dubai...". A quanto pare, dunque, nei rispettivi armadi la coppia custodiva più di uno scheletro...

