Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati/ Messaggi piccanti e distrazioni dietro l'addio

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati prima di Natale: sull'addio tra la showgirl e l'imprenditore il settimanale Nuovo svela nuovi dettagli.

11 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sono più sposati. La showgirl e l’imprenditore hanno firmato la separazione consensuale poco prima di Natale. La coppia, per il bene del piccolo Nathan, ha deciso di dirsi addio anche se l’affetto e il rispetto sono rimasti al punto che la Gregoraci continuerà a vivere a Montecarlo, anche se in una casa diversa da quella in cui ha vissuto finora, per permettere al figlio di poter avere un rapporto sereno e quotidiano con entrambi i genitori. Sui motivi della separazione di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore c’è ancora molta confusione. I diretti interessati, infatti, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Le ultime parole che la showgirl ha pronunciato sono quelle trasmesse da Striscia la Notizia. Nel ricevere il tapiro da Valerio Staffelli, la Gregoraci ha detto: “I giornali scrivono tante stupidaggini. L’unica cosa vera è che la nostra è stata una separazione consensuale, perché io e Flavio abbiamo un ottimo rapporto e ci vogliamo un sacco di bene”. La showgirl, dunque, non si è pronunciata sui motivi dell’addio che restano segreti.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE, I MOTIVI DELLA ROTTURA

A svelare nuovi dettagli sull’addio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, tuttavia, è il settimanale Nuovo. Secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti, la separazione sarebbe stata in parte causata da alcuni messaggi piccanti che l’imprenditore avrebbe scambiato con la sua collaboratrice e dalle distrazioni della showgirl, sempre impegnata con impegni professionali. “Secondo i beninformati, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero stati i messaggi sul telefonino di Flavio inviati a una sua collaboratrice. Per gli amici di lui, però, la distanza e i troppi impegni avrebbero distratto anche la sua ex, che pure ha sempre smentito e sviato l’attenzione dalle presunte amicizie amorose”, si legge sul giornale. Sarà vero? I due ex coniugi non si pronunciano preferendo restare in silenzio e concentrarsi sul figlio Nathan.

