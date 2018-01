Federico Russo / È Seba, l'adolescente "bello e dannato" che nasconde una profonda ferita (Don Matteo 11)

Federico Russo, tra le new entry di Don Matteo 11, sarà Seba, l'amico del cuore di Sara. Arrogante, sfrontato e affascinante, il suo personaggio in realtà nasconde un segreto...

11 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Federico Russo (Facebook)

Federico Russo è fra le new entry più attese dell'undicesima edizione di Don Matteo, dove presterà il volto a un personaggio che egli stesso, in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni definisce "un bello e dannato alla James Dean". L'ex volto dei Cesaroni, infatti, a partire da stasera sarà Seba, l'affascinante adolescente spigliato e pieno di vita che nella narrazione incontrerà Sofia, la ragazza che in questo capitolo troverà accoglienza nella canonica di Spoleto. Seba ha un carattere fiero, a tratti ribelle, ma dietro alla sua spavalderia pare si nasconda una ferita molto profonda: Alice, la sua fidanzata, è in coma ormai da sei mesi dopo essere rimasta vittima di un brutto incidente. I genitori della ragazza, affranti dal dolore, continuano a dare la colpa di quanto accaduto a Seba che, di conseguenza, non ha il permesso di avvicinarsi al capezzale della sua fidanzata. Sarà proprio grazie all'intervento di Sofia che Seba, nonostante i divieti, potrà riabbracciare la sua amata, ma riuscirà a gestire al meglio questo nuovo rapporto di amicizia?

DAI "CESARONI" A "DON MATTEO", PASSANDO PER "L'ISOLA DI PIETRO"

Molto lo ricorderanno nei panni di Mimmo, terzogenito di Giulio Cesaroni nell'omonima fiction di Canale 5. Dai suoi primi passi sul set della Garbatella, però, sono passati molti anni e Federico Russo, in questo lasso di tempo, ha collezionato numerose esperienze televisive, musicali e cinematografiche. Nel 2011 ha infatti preso parte al videoclip di Max Pezzali "Credi", seguito dal ruolo, nel 2015, nella sitcom "Alex& Co" di Disney Channel. Risale al 2016 la pubblicazione dell'album dal titolo "We are one", dove canta ben dieci canzoni su dieci e nello stesso anno, dalla sua precedente avventura sul piccolo schermo, nasce il film dal titolo "Come diventare grande nonostante i genitori". Negli ultimi mesi è stato il protagonista di due fiction che hanno ottenuto un grande successo: la prima è "L'isola di Pietro", che l'ha visto recitare assieme a Gianni Morandi, Cosima Coppola e Ninni Bruschetta, la seconda è "Scomparsa", dove ha lavorato con Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno ed Euridice Axen.

