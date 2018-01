Fedez e Chiara Ferragni / Nuova ecografia: “Leone ha le mie stesse labbra e mi somiglia”, la gioia del rapper

11 gennaio 2018

Fedez e Chiara Ferragni continuano ad appassionare gli estimatori con le loro Stories. La coppia volata a Los Angeles in attesa della nascita del piccolo Leone, condivide con gli estimatori tutto ciò che vive durante le giornate, ecografie comprese. L’ultima in ordine di tempo, particolareggiata e minuziosa, ha rivelato dei dettagli non da poco: “Il mio piccolo Lion ha le mie stesse labbra”, confida il rapper milanese. Il giovane ha condiviso la nuova ecografia in 3D, fierissimo ed emozionato. “Ok, mi somiglia posso stare tranquillo!”, scherza ancora chiacchierando con i fan attraverso Instagram. Il piccolo arriverà a marzo quando finalmente anche a Los Angeles, la condizione climatica dovrebbe virare in meglio portando la primavera. In questo ultimo periodo infatti, il giudice di X Factor ha avuto modo di condividere anche il cielo grigio, lamentandosi non poco per la pioggia e il maltempo che la città gli ha voluto regalare in questi primi giorni di trasferimento dopo aver lasciato l’Italia.

L’attesa del figlio per Fedez, sarà anche grande spunto creativo per comporre nuove canzoni da solista. Dopo il glorioso progetto con J-Ax e la nuova certificazione di Comunisti col Rolex come album più venduto nel 2017, la coppia di amici e soci, si è presa del tempo per lavorare a nuovi progetti ma in maniera individuale. Per i due infatti, la stima e l’affetto restano assolutamente invariati, specie dopo aver fondato insieme la NewTopia che, oltre a viaggiare a gonfie vele, ha preso a bordo anche alcuni YouTuber famosi come Matt e Bise e Riccardo Dose, tanto amati dal pubblico social e dai giovanissimi. Per salutare il pubblico in grande stile, Federico e Alessandro hanno preparato a giugno il concerto allo Stadio San Siro di Milano, per festeggiare i due anni di sodalizio artistico. Staremo a vedere poi, se i due artisti torneranno a suonare insieme sopra lo stesso palcoscenico oppure se condivideranno solamente affari ed amicizia senza mettere in mezzo la musica.

