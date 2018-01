Filippo Nardi/ Isola dei Famosi 2018, il principe delle sigarette sbarcherà in Honduras?

Si parla ormai da qualche giorno della presenza di Filippo Nardi nel cast de L'Isola dei Famosi 2018 ma sarà vero? L'ex gieffino rimasto nella storia per le famose "sigarette" sarà naufrago?

11 gennaio 2018 Hedda Hopper

Filippo Nardi

Era l'autunno di 17 anni fa quando Filippo Nardi, presentato come un nobile toscano che ha fatto fortuna all'esterno, faceva il suo ingresso nella casa del Grande Fratello arrivato alla sua seconda edizione. Soli tredici giorni di permanenza per lui e uno sclero in confessionale che è rimasto nella storia e negli annali della tv con tanto di frasi cult adesso usate anche per gif social. Dalle emozioni vere a "dove sono le mie sigarette", Filippo Nardi è a tutti gli effetti l'antenato di Pamela Prati e del suo taxi, ma presto il DJ classe 1969 potrebbe regalarci nuove perle e nuove battute ad effetto. Secondo le ultime indiscrezioni e rumors di corridoio sembra proprio che Filippo Nardi possa essere tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018.

FILIPPO NARDI TRA I CONCORRENTI DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2018?

L'irrivente Filippo non ha mai messo da parte la tv e anche negli anni seguenti alla sua partecipazione al Grande Fratello, ha continuato a partecipare, da conduttore o opinionista, a vari programmi. Da Le Iene al Festivalbar, dalla finale di Miss Muretto a Loveline su MTV e Mamma mia che settimana in onda su La7 cinque anni fa. Da allora la sua presenza in tv in Italia è andata scemando ma questa nuova possibilità sta già stuzzicando i patiti del trash e dei reality show. Davvero Filippo riuscirà a sbarcare sull'isola e rimanere tra i concorrenti senza sclerare arrivando fino in fondo? Speriamo solo che arrivino preso i nuovi annunci ufficiali a confermare questi succulenti rumors.

© Riproduzione Riservata.