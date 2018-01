Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018/ Confermata la sua presenza: come reagirà il suo fisico?

Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018, confermata la sua presenza in Honduras ma i suoi fan sono già preoccupati per lei: come reagirà il suo fisico?

11 gennaio 2018 Hedda Hopper

Due nuovi nomi per il cast dell'Isola dei Famosi 2018 e, in particolare, una gradita conferma, quella della presenza di Francesca Cipriani. L'ex gieffina adesso prezzemolina tv, sarà una delle concorrenti ufficiali della prossima edizione del reality show di Canale 5 al via il 22 gennaio prossimo. Nei giorni scorsi si è parlato molto della sua possibile presenza nel programma ma solo poco fa è arrivata la conferma ufficiale dalla produzione dell'Isola dei Famosi. Francesca Cipriani partirà per l'Honduras già la prossima settimana insieme ai suoi colleghi e lo stesso Stefano De Martino non prima di essersi preparata alle sfide che la aspetteranno dall'altra parte del mondo per settimane e settimane.

FRANCESCA CIPRIANI IN HONDURAS, MA IL SUO FISICO?

Francesca Cipriani non ha certo bisogno di presentazioni e fino a qualche settimana fa è stata per fare pettegolezzi negli studi di Pomeriggio 5 o Domenica Live. Spesso e volentieri ha messo in mostra le sue nuove tette e il suo lato B, rimaneggiato da un chirurgo plastico, e proprio questo sta mettendo in agitazione i suoi fan. L'ex gieffini nel corso del tempo si è lasciata andare a qualche intervento esagerando un po' anche rispetto alle sue forme giunoniche iniziali, ma cosa succederà quando le intemperie e la mancanza di cibo inizieranno a mutare il suo corpo? I fan sono già pronti a scommettere in qualche "esplosione" di protesi o addirittura in un dimagrimento che potrebbe cambiare per sempre il suo fisico o magari la sua voglia di cedere al bisturi.

