GIOVANNA ROSANIO/ Video, la lode di Barbieri: "Metti la paura nel cassetto" (Masterchef Italia 7)

Video, Giovanna Rosanio prosegue la sua avventura all'interno di Masterchef 7, dopo le grandi lodi di Barbieri nella puntata scorsa per la sua affumicatura.

11 gennaio 2018 Francesco Agostini

Giovanna Rosanio (web)

Giovanna Rosanio è reduce da una puntata felice per lei, visti i complimenti che lo chef Bruno Barbieri le ha riservato nell'ultimo appuntamento di Masterchef Italia 7. Il cuoco, infatti, non ha lesinato lodi alla 51enne di Perugia per il suo piatto, mettendone in evidenza soprattutto l'ottima affumicatura'. Oltre ai complimenti in senso stretto per il piatto messo a tavola da Giovanna Rosanio, chef Barbieri si è anche dilungato su un discorso culinario-filosofico riguardante la paura. "Hai fatto bene a mettere la paura nel cassetto, Giovanna. Adesso devi avere il coraggio di buttare via la chiave!" Le parole di chef Bruno Barbieri non sono rimaste affatto inascoltate dalla sanguigna Giovanna, che ha continuato a fare del suo meglio all'interno della cucina. Sui social network, come sempre, è andato di scena il dibattito. Le parole di Barbieri hanno avuto poca fortuna (Barbieri non è molto amato dal pubblico, anzi) e gli haters dei social si sono attaccati soprattutto alla sua 'barbetta incolta'. Per la concorrente umbra, invece, solo complimenti e virtuali 'pacche sulle spalle.'

CHI E' LA PERUGINA

Giovanna Rosanio è una signora classe '66 che ha già conquistato il cuore dei social network, visti i tanti commenti positivi che ha ricevuto sulla pagina Facebook di Masterchef Italia. Tenace e determinata, Giovanna Rosanio ha una grande passione nella vita: la cucina. Passione che non si limita soltanto alla creazione di piatti sempre più elaborati e complessi ma che, anzi, punta a fare del cibo la sua vera e propria professione. La perugina, infatti, ha dichiarato che le piacerebbe aprire un ristorante di almeno 25-30 tavoli e poterlo gestire tutto da sola. Un obiettivo certamente ambizioso ma che, almeno per il momento, non costa assolutamente sognarlo. Giovanna ha raccontato di aver sempre amato la cucina e di seguire assiduamente i vari programmi televisivi culinari, a cui apporta alcune varianti assolutamente personali.

Con creatività e originalità, Giovanna Rosanio si sta ritagliando un posto all'interno di MAsterchef 7, visto che è partita così bene, con i complimenti di Barbieri. Un ultima curiosità: qual è il suo piatto forte? Tortelli di melanzane su crema di datterini al basilico.

© Riproduzione Riservata.