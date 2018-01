Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli/ Dalla nascita di Enea all'attacco terroristico scampato (Pomeriggio 5)

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli ospiti a Pomeriggio 5. Dalla nascita di Enea all'attacco terroristico scampato a Istanbul: "Siamo vivi per un contrattempo".

11 gennaio 2018 Anna Montesano

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli

Cresce il piccolo Enea, figlio di Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano. L'ex tronista di Uomini e Donne, che ha avuto una lunga storia d'amore con Serena Enardu, è diventato papà lo scorso anno dalla compagna modella e showgirl, che ha 14 anni di differenza. “Davvero non riesco a descrivere le parole – aveva dichiarato Giovanni subito dopo la nascita di Enea – E’ un’emozione che non dimenticherò mai per nessuna ragione al mondo, penso che sia la più intensa della mia vita”. Di recente la coppia è balzata al centro dell'attenzione per una rivelazione shock: Giovanni e Giada sarebbero vivi per miracolo. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' avrebbe dovuto trovarsi il 31 dicembre scorso al Reina, il locale di Istanbul dove sono morte 39 persone in un attentato terroristico. Conversano non è però potuto partire per un imprevisto che lo ha costretto a rimanere in Italia.

GIOVANNI CONVERSANO: "UN CONTRATTEMPO CI HA SALVATO LA VITA"

"Avevamo scelto per il cenone di fine anno proprio il locale dove è avvenuto il terribile attentato - ha raccontato Giovanni Conversano a Top - Una serie di imprevisti, tra cui lo slittamento di un programma tv a cui ha partecipato Giada, che è stato rinviato di una settimana, ci hanno costretto a cambiare i nostri programmi e alla fine siamo rimasti a casa". Giovanni Conversano nel corso dell'intervista aggiunge: "Mai come nel nostro caso posso dire che alcune coincidenze possono salvare la vita e quello che mi è accaduto lo trovo del tutto inspiegabile - ha poi concluso - L'unica cosa che posso pensare è che una forza sovrannaturale abbia voluto proteggere noi e il nostro amore, tenendoci lontano dal luogo del massacro".

© Riproduzione Riservata.