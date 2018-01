IL SEGRETO / L'ira di Cristobal Garrigues si abbatte contro Severo? (Anticipazioni 11 gennaio 2018)

11 gennaio 2018 Redazione

Il Segreto

Tempi duri per Cristobal Garrigues, costretto a rendersi conto di essere stato preso in giro dal suo peggior nemico. Nella puntata de Il Segreto di ieri, l'intendente ha scoperto che Severo non è morto nell'incidente d'auto come aveva pensato fin dall'inizio. Furioso per questa novità, oggi lo vedremo inveire contro di lui soprattutto quando apprenderà che anche Candela e il bambino (che la coppia ha chiamato Carmelito) sono vivi e vegeti. La reazione del villain sarà furiosa: comincerà ad urlare contro tutti i presenti, colpevoli di avergli mentito e di essere stati sempre a conoscenza di questa verità. E le sue parole saranno rivolte soprattutto a Candela, con la minaccia di trovarla quanto prima e punirla per l'affronto subito. Ma, forse per la prima volta, il terribile individuo sembrerà avere perso davvero il controllo sui propri compaesani, per nulla intenzionati ad assecondare le sue richieste.

Il Segreto: le pubbliche scuse a Carmelo

Nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio, gli abitanti di Puente Viejo avranno la conferma del vero piano di Severo e Carmelo. I due amici sono sempre stati d'accordo e Leal non è un traditore come tutti avevano pensato fin dall'inizio. Le novità riguarderanno anche Los Manantiales, con i nuovi intrighi di Lucia. Consapevole del desiderio di sbarazzarsi di lei una volta per tutte, la cubana cercherà di creare nuovi problemi, incastrando Hernando davanti agli occhi di Camila. La sopportazione del padrone di casa sembrerà essere arrivata ad un punto di non ritorno: deciderà di passare alle maniere forti pur di liberarsi della sua amante una volta per tutte? Beatriz vincerà il concorso di bellezza organizzato in paese, ma neppure questo risultato le permetterà di migliorare il suo stato d'animo dopo le nozze di Matias con Marcela. Arriverà anche per lei l'ora di incontrare un nuovo amore?

