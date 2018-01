ITALO SCREPANTI/ Video, "Non sporcate la cipolla tagliandovi le dita" (Masterchef Italia 7)

Italo Screpanti, il 74enne pilota-playbot di Masterchef Italia 7, pront0 per la nuova puntata del programma Sky, per regalare nuove perle nel suo inconfondibile stile

11 gennaio 2018 Fabio Belli

Italo Screpanti (Masterchef Italia 7)

Italo Screpanti, è il concorrente di Masterchef Italia 7 ritenuto essere probabilmente l’unico vero personaggio emerso da queste primissime puntate del reality show culinario. Italo, un passato da playboy oltre che nei cieli di tutto il mondo, a 74 anni si è rimesso in gioco ai fornelli e il suo aplomb e i suoi modi forbiti, oltre ad un senso dell’umorismo ficcante sebbene molto raffinato, gli hanno permesso di entrare già nei cuori dei telespettatori, oltre che riuscire a far sorridere i giudici. Già memorabili alcune sue massime, che possono essere scambiate per consigli paterni ma sono in realtà frecciate ai compagni di avventura niente male. Come nell’ultima puntata, in cui sminuzzando la cipolla Italo ha avvertito: “Ragazzi, attenti alle dita, se ci si taglia un dito si perde molto tempo, e poi si sporca la cipolla!”

15000 DECOLLI... E ALTRETTANTI ATTERRAGGI

Sicuramente Italo Screpanti è un uomo di mondo, lo ha dimostrato anche con il suo modo di vestirsi sempre raffinato, un’abbronzatura impeccabile e uno charme e un’educazione che, nei modi, tradiscono anche un po’ la sua età non più verdissima, essendo come detto un classe ’43. Dedicarsi alla cucina, per sua stessa ammissione, è stato fissare un altro “target” nella sua vita, ovvero la cucina, dopo le avventure nei cieli come pilota e le tante avventure amorose.

E per far colpo sui giudici di Masterchef, ha sciorinato senza problemi le sue credenziali di pilota, con 17400 ore di volo alle spalle e 15000 decolli, precisando con il suo caratteristico savoir faire: “E anche altrettanti atterraggi.” Una intraprendenza mostrata anche al momento della preparazione del suo primo piatto, una zuppa di lenticchie, agnello e mango chiamata “Lamb Shaki Korma”, imparata a cucinare in giro per il mondo e da consumare rigorosamente con l’argenteria. E il pubblico attende ora nuove “perle” da Italo nella nuova puntata di Masterchef.

