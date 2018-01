Isola dei Famosi 2018/ Edizione a rischio? Rosa Perrotta si prepara alla partenza: la promessa di Pietro

11 gennaio 2018 Anna Montesano

I primi concorrenti sono stati ormai annunciati, l'Isola dei Famosi 2018 è pronta a partire su Canale 5 anche se si affacciano grandi difficoltà in vista dell'esordio. Purtroppo un terremoto si è abbattuto in Honduras e per il momento vige in quelle coste e nelle adiacenti l'allarme tsunami. In vista di notizie e aggiornamenti sul programma, i suoi concorrenti continuano a prepararsi alla partenza. L'ultima conferma è stata quella di Rosa Perrotta, data da Gabriele Parpiglia su Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne, che avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip 2, sarà tra i naufraghi di questa nuova edizione e su Instagram, nelle ultime ore, il fidanzato Pietro Tartaglione decide di farle una dedica molto speciale.

ISOLA DEI FAMOSI: LE QUATTRO PRIME CONCORRENTI PRONTE ALLA PARTENZA

"Io ti aspetto perché per me altri occhi, altre mani, altre voci, non hanno senso. Ti aspetto perché preferisco comunque la tua assenza a qualunque altra presenza. In bocca al lupo amore mio, spacca tutto" sono le parole che Pietro dedica a Rosa prima della sua partenza per l'Honduras. Come la Perrotta, anche altre tre donne - le prime concorrenti ufficiali ad essere svelate - si preparano alla partenza, godendosi questi giorni con parenti e amici. Nadia Rinaldi si prepara alla prova costume dopo aver perso ben 75 chili e sui social mostra in anteprima la sua ottima e rinnovata forma. Alessia Mancini, invece, ha deciso di trascorrere i giorni prima della partenza assieme al compagno Flavio Montrucchio e ai figli in monstagna. Momenti speciali tra cari e amici anche per Bianca Atzei, pronta a questa nuova avventura.

