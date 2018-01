JOAYDA HERRERA/ Video, ecco chi è la "cattiva" del programma (Masterchef Italia 7)

Joayda è una delle concorrenti della nuova edizione di Masterchef Italia 7. La donna è considerata la "cattiva" del programma per i suoi modi di fare calienti e si è attirata antipatie.

11 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Joayda Herrera, MasterChef Italia 7

Joayda Herrera è una delle concorrenti della nuova edizione di Masterchef Italia 7, in onda su Sky Uno e che continua a far impazzire il pubblico televisivo. La Herrera è una trentenne originaria della Repubblica Domenicana, trasferitasi a vivere a Campobasso col marito. Nella vita si occupa del suo negozio di bigiotteria e si è definita agguerrita e determinata in tutti i campi, dal professionale a quello più privato. “Mi definisco una persona solare, porto sempre allegria, a volte sono un po’ permalosa, ma non porto mai rancore” si legge nelle parole di introduzione della sua scheda di presentazione di Masterchef. La sua cucina si basa sulla sperimentazione ma è molto fedele all’Italia. Infatti, ha iniziato a maturare la passione per la cucina appena arrivata in Italia, quando ha passato molto tempo a casa della suocera e cucinare era l’unico modo per comunicare. “Mi ha insegnato lei a cucinare, mentre quando vivevo a Santo Domingo è stato mio padre a trasmettermi alcune conoscenze sulla cucina.”

LA GAFFE DI BASTIANICH

Joayda è stata protagonista, suo malgrado, della scorsa puntata di Masterchef anche per una gaffe commessa da Joe Bastianich, uno dei quattro giudici del programma. Infatti, lo chef stellato si è avvicinato a lei e ha iniziato a farle alcune domande sulla sua vita privata, chiedendole dove viva in Italia. Lei ha risposto di vivere a Campobasso e il giudice ha definito la città come un posto sperduto e sfigato. La concorrente è apparsa imbarazzata e ha confermato. Ovviamente, questa gaffe di Bastianich non ha fatto altro che scatenare i Tweet degli internauti che hanno preso con ironia l’affermazione. Joyada sembra essere uno dei personaggi più di spicco di questa edizione di Masterchef. Infatti, si è attirata le antipatie e le invidie dei suoi avversari, tanto da farla diventare in breve tempo la vera cattiva del programma. In particolar modo, si vocifera che Joyada abbia una nemica di tutto rispetto nella giovanissima ma scaltra Ludovica che avrebbe anche ordito un complotto per smascherarla ed eliminarla.

JOAYDA HERRERA, "SOGNO DI APRIRE UN RISTORANTE ITALO-DOMENICANO"

Joayda è una delle concorrenti più agguerrite di questa edizione di Masterchef ed è disposta a tutto pur di vincere. Cosa combinerà nella prossima puntata? C’è da scommettere che anche nell’appuntamento di stasera possa mettere tutto il sangue cliente e la determinazione per dire la sua nel programma. Solo così, infatti, potrebbe uscirne vincitrice e aprire un ristorante italo-domenicano, specializzato in degustazione del vino. Joayda usa degli ingredienti tipici della sua terra per i suoi piatti, coniugandoli con i sapori italiani. Il suo piatto forte è il tris di platano, quello a cui è più affezionata, invece, frutta tropicale con emulsione del frutto della passione e scampi marinati con buccia di lime e menta, perché le ricorda sua madre. Joayda si definisce permalosae di non riuscire a nascondere questo stato d’animo per colpa delle sue espressioni. In Deve dire grazie al marito e al cognato perché hanno creduto in lei e non ha dubbi: se fosse un frutto sarebbe il frutto della passione-

