JOSE' OPPI/ Video, le sue prove convincono tutti i giudici (Masterchef 7)

Josè Oppi è un musicista con la passione per la cucina che ha deciso di prendere parte al programma Masterchef, cercando di preparare dei piatti pieni di creatività.

11 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Josè Oppi, Masterchef Italia 7

José Oppi è uno dei concorrenti della nuova edizione di Masterchef Italia 7 e considera il programma come il luogo che possa, in qualche modo, fare da trampolino di lancio per la sua creatività. In effetti, quella di Oppi, sembra essere una vita molto particolare e tutta dedita al mondo dell’arte. Il ragazzo, appena ventinovenne, è nato nel 1989 a Padoapuram, in India e, in seguito, è stato poi adottato da una famiglia italiana. Prima della cucina, una sua grande passione è statala musica che ha studiato per molti anni, prendendo anche lezioni al conservatorio di La Spezia. La musica, dopo tanti sacrifici, è diventata anche il suo lavoro ma ora vorrebbe buttarsi a capofitto anche nella cucina, sperando di riuscire ad avere successo in entrambe.

E’ stato proprio grazie ai programmi tv che il ragazzo ha iniziato ad avvicinarsi al mondo culinario e questo lo ha portato a volerne sapere sempre di più. “Amo sperimentare sempre sapori nuovi e la mia è una cucina creativa, colorata, saporita” sono state le sue parole di presentazione che si leggono sul sito ufficiale di Masterchef.

JOSE' OPPI, IL MUSICISTA CUOCO CONVINCE TUTTI

Josè Oppi sarà uno dei diciotto concorrenti che stasera, su Sky Uno, prenderanno parte al nuovo appuntamento con Masterchef. Infatti, il 4 gennaio, il musicista e cuoco indiano ha convinto tutti, riuscendo a superare indenne le due prove e trionfando nella squadra capitanata da Davide Aviano. Il momento di premiazione di questa scuderia è stato molto emozionante e i concorrenti sono stati invitati a guardare verso l’alto, dove dopo una serie di prove agguerritissime, un paracadutista ha sventolato la bandiera del vincitore.

Josè Oppi, quindi, può proseguire il suo percorso e sarà interessante capire cosa accadrà nel corso della prossima puntata da mister box e prove dirette. Anche stavolta riuscirà ad avere un’approvazione completa o col proseguire della gara la tensione avrà la meglio? Oppi, riuscirà a mettere la musicalità insita nel suo animo anche durante le prossime prove di Masterchef? Lo sapremo guardando la puntata di stasera.

“IL MIO PIATTO DEL CUORE SONO LE LASAGNE DI MAMMA”

Stasera andrà in onda la nuova puntata di Masterchef 7 e Josè Oppi è uno dei concorrenti che si sta facendo più notare all’interno del reality culinario più famoso della televisione. Il ragazzo, poco prima di entrare nel programma, ha rilasciato le consuete dichiarazioni per la scheda di presentazione e ha confessato come gli spaghetti alla carbonara siano il suo piatto porte. “Il mio piatto del cuore, però, sono le lasagne di mamma” ha aggiunto. Infatti, Oppi è molto legato alla famiglia che lo ha adottato e lo ha portato in Italia. Le lasagne gli ricordano il profumo della domenica mattina. I miti di Oppi, di cui spera di seguire le orme, sono Daniel Humm, bravissimo nell’impiantare le sue pietanze, e Massimo Bottura per il suo modo di coniugare cucina, jazz e arte. Gli ingredienti di cui Oppi non sembra voler fare a meno nei suoi piatti sono le uova e il Parmigiano Reggiano. Insomma, la guerra a colpi di piatti gourmet si sta facendo veramente spietata e vedremo se Oppi riuscirà a proseguire la sua scalata nel mondo della cucina.

