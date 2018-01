Kateryna Gryniukh/ Riuscirà a far emergere il suo lato creativo? (Masterchef Italia 7)

Kateryna Gryniukh è la talentuosa concorrente che questa sera sfiderà gli aspiranti cuochi nella puntata di Masterchef Italia 7. Ecco tutte le info.

11 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Kateryna Gryniukh, concorrente di Masterchef Italia 7

Kateryna Gryniukh ha dato prova di essere una delle concorrenti più agguerrite di Masterchef Italia 7 e, anche se i suoi piatti non sono riusciti a raggiungere le prime posizioni nelle due sfide iniziali, hanno comunque conquistato i quattro giurati. Nella Mistery Box l'aspirante chef ha preparato infatti la sua "Falsa fortuna" un piatto ricco di inventiva, ma ancor aprivo di quel qualcosa in grado di permetterle di emergere. Nell'Invention Test, dove una Joayda più agguerrita che mai ha scelto per tutti il tema dell'affumicato, Kateryna ha invece servito una portata dal titolo "Gita in campagna", composta da uno spiedino affumicato, su un fondo realizzato con una crema di barbabietola.

Il piatto, elogiato in parte da Antonia Klugmann, non è riuscito però a soddisfare le alte aspettative, poiché ancora privo di quel qualcosa in grado di farla emergere fra gli altri aspiranti chef. Nella puntata di questa sera, quindi Kateryna dovrà tirare fuori la grinta, dimostrando quindi di essere all'altezza della cucina di Masterchef.

KATERYNA GRYNLUKH, LA PRIMA ESTERNA NELLA BRIGATA BLU

Anche se i suoi piatti non sono stati fra i peggiori, nella prossima puntata di Masterchef Italia 7 Kateryna Gryniukh dovrà fare il possibile per emergere e dimostrare di essere fra i concorrenti più temibili di questa edizione. Per il momento, l'aspirante chef è riuscita a salvarsi da ben due eliminazioni, complici una serie di piatti che hanno conquistato gli chef; ma con la gara che si prepara a entrare nel vivo, restare sempre un passo indietro potrebbe penalizzarla molto più del previsto.

Riuscirà la concorrente a realizzare delle portate in grado di farla emergere fra i restanti diciotto cuochi amatoriali? Nell'ultima puntata, dopo aver preparato la sua "Gita in campagna", Kateryna è riuscita a salvarsi dal "Pressure test" grazie alla sua presenza nella brigata blu, la squadra che in esterna ha avuto la meglio sugli avversari; tuttavia, il servizio realizzato non è stato dei migliori e il team è riuscito a salvarsi solo grazie a uno scivolone della concorrenza. Dopo il deludente servizio della sua brigata, riuscirà Kateryna a fare di meglio?

